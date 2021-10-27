به گزارش خبرنگار مهر، اولین تصمیمی که حمید سجادی وزیر ورزش در راستای انتصاب های خود آن را قطعی کرد مربوط به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود و مدیریت این شرکت؛ جایگاهی که علیرضا عاصم یوسفی با پیشینه کاملا هنری گزینه اول برای آن بود و در نهایت هم حکم تصدی آن را دریافت کرد.

حضور عاصم یوسفی در این شرکت سه هفته پس از تصدی وزارت ورزش توسط حمید سجادی قطعی شد اما در نهایت او پایان شهریورماه جای حسن کریمی را گرفت و به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

این در حالی است که پیشینه غیر ورزشی و اینکه فردی از میان اهالی سینما و تلویزیون و با تجربه کارگردانی و تهیه کنندگی مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را عهده دار شده، انتقاداتی را نسبت به انتصاب وزیر ورزش مطرح کرد اگرچه خودِ علیرضا عاصم یوسفی از ورودش به شرکت به واسطه تجربه ای که از فعالیت های عمرانی دارد و به خصوص سر و کار نداشتن مستقیم با ورزشکاران و فعالیت های آنها دفاع می کند.

دفاع از حضور در شرکت توسعه؛ قرار نیست سیاست گذار ورزش باشم

علیرضا عاصم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در واقع من وارد ورزش نشده ام، مدیریت شرکتی را بر عهده گرفته ام که به صورت مستقیم مرتبط با حوزه ورزشکاران نیست و اصلا قرار نیست سیاست گذاری برای ورزش داشته باشم. بر همین اساس داشتن مدیریت ورزشی برای آن خیلی ملاک درستی نیست.

بسترسازی و فرهنگ سازی ماموریت منِ فرهنگی و هنری است

وی ادامه داد: توسعه اماکن ورزشی، ایجاد فرهنگ ورزش کردن در کشور و توسعه آن از جمله مواردی است که در راستای ماموریت های مدیریتی خود با آن مواجه هستم. در راستای تحقق این اهداف هم فقط به ساخت و ساز بسنده نمی کنیم بلکه بسترسازی و فرهنگ سازی لازم را مدنظر قرار خواهیم داد. اینها موضوعاتی است که منِ فرهنگی و هنری در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به آنها توجه خواهم داشت.

از فعالیت های عمرانی هم تجربه دارم

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همچنین به تجربه ای که از فعالیت های عمرانی دارد، اشاره کرد و یادآور شد: سال ها پیش کارهای عمرانی زیادی انجام داده ام و بر همین اساس به این حوزه آشنایی لازم را دارم. اینطور هم نیست که هیچ اطلاع و دانشی از کار نداشته باشم ضمن اینکه علاقمند هم هستم. در کل تجربه لازم را دارم. امیدوارم بتوانم مفید باشم کمااینکه در همین مدت کوتاه مسیری که طی کرده ایم و اتفاقاتی که رقم زده ایم، همگی خوب بوده است.

بدهی ها را در طول یک ماه صاف کردم

عاصم یوسفی در واکنش به اینکه «مسیری که از آن یاد می کنید در چه زمینه ای و در راستای چه اهدافی بوده است؟»، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در همین مدت کوتاه موفق به انجام آن شدیم مربوط به پرداخت معوقات بود، این معوقات در ۶ ماه گذشته روی دست شرکت مانده بود اما در همین ۲۸ - ۲۷ روزی که وارد شرکت شدم شرایط تسویه آنها را مهیا کردم طوریکه امروز شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به هیچ نهاد و فردی حتی پرسنل خود بدهکار نیست.

شرکت را با وضعیت مالی ضعیف تحویل گرفتم

وی از اعلام رقمی که بابت بدهی های شرکت پرداخت شده است، امتناع کرد و گفت: اهل اعلام رقم و عدد نیستم. همینکه بدانید امروز وضعیت شرکت را از حیث بدهی با یک ماه پیش متفاوت کرده و شرایط ایده آل را در آن ایجاد کرده ام، کافی است. وقتی آمدم شرکت به لحاظ مالی و به خاطر این بدهی ها ضعیف شده بود اما امروز این مشکل را نداریم. قرار نیست رقم و اعداد مالی از شرکت خارج شود.

تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تاکید کرد: علاوه بر این طی این مدت در حوزه عمرانی هم برنامه ریزی هایی داشته ایم، امیدوارم طبق این برنامه بتوانیم پروژه های نیمه تمام را که از سال ها پیش باقی مانده، کامل کنیم.

پیگیری فعالیت اماکن و مجموعه های ورزشی با مدل جدید

«برنامه شما برای مجموعه ها و اماکن ورزشی که تحت اختیار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است، چیست؟»، عاصم یوسفی در پاسخ به این پرسش گفت: همه اماکن و مجموعه ها فعلا بر اساس قراردادهایی که پیش از من منعقد شده بودند، در حال فعالیت هستند. امکان فسخ قراردادها وجود ندارد اما این برنامه را داریم که بعد از پایان قراردادها با مدل جدید و الگوی موردنظر خودمان کار را ادامه دهیم.

در هر شرایطی منافع شرکت مد نظر است

وی در همین زمینه با تاکید بر اینکه تمام مجموعه ها و اماکن ورزشی مانند ورزشگاه آزادی، انقلاب و ... شامل این برنامه و طرح کلی می شوند، خاطرنشان کرد: قطعا با بهره برداران و پیمانکاران جدید وارد همکاری می شویم. مبنای کار و همکاری هم برای ما بازی برد - برد است یعنی طرفین باید منافع شرکت را به طور کامل در نظر داشته باشند. در این صورت مشکلی نخواهیم داشت.

دفاع از انتصاب مدیرعامل مستعفی استقلال برای ورزشگاه آزادی

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همچنین در رابطه با اولین انتصابی که بعد از حضور در این شرکت انجام داد و به واسطه آن احمد مددی مدیرعامل مستعفی استقلال را به عنوان سرپرست ورزشگاه آزادی منصوب کرد، توضیح داد.

وی در این زمینه گفت: من از مددی و توانمندی هایش شناخت دارم، او مدیر و کاربلد است و می تواند در این حوزه کمک حال باشد. برنامه هایی که او برای ورزشگاه آزادی ارائه کرد خوب و آینده دار بود. اینها مواردی بود که مددی را به من نزدیک تر کرد و باعث مصمم شدن در تصمیمم شد.

مددی می تواند مفید فایده باشد

«مددی در شرایطی به عنوان سرپرست ورزشگاه آزادی منصوب شد که مدیریت او در باشگاه استقلال به واسطه چگونگی عملکردش و بار منفی که ایجاد کرد، با انتقادهای زیادی همراه بود اما شما درست چند روز پس از اعلام استعفای وی، حکم سرپرستی را برای او زدید»، عاصم یوسفی در واکنش به این موضوع مطرح توسط خبرنگار مهر گفت: البته آقای مددی خودش چنین ادعایی ندارد، من هم نظری ندارم اگرچه می دانم وی در مدت مدیریتش اقداماتی مانند پرداخت کامل بدهی های استقلال را به سرانجام رساند که خود کار بزرگی بود اما در هر صورت در مورد مدیریت استقلال، خودِ آقای مددی باید پاسخگو باشند. من بر اساس شناختی که از توانمندی و مدیریت وی دارم، معتقدم می تواند برای ورزشگاه آزادی مفید فایده باشد.

احداث دهکده ورزشی توریستی در ورزشگاه آزادی

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همچنین در مورد برنامه هایی که احمد مددی برای ورزشگاه آزادی ارائه کرده است، تصریح کرد: برنامه های زیادی مطرح شده که طرح «دهکده ورزشی توریستی» مهمترین آن است. پتانسیل موجود در ورزشگاه آزادی، فضای جنگلی و فضاهای خالی این ورزشگاه به گونه ای است که می تواند محل مناسبی برای اجرای این طرح باشد. دهکده توریستی ورزشی می تواند حتی به یک فضای گردشگری مناسب درغرب تهران تبدیل شود.

بُعد قهرمانی آزادی حفظ می شود

وی با تاکید بر اینکه دهکده توریستی ورزشی طرح شگفت انگیز است به این پرسش که «اجرای این طرح بُعد قهرمانی ورزشگاه آزادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟»، پاسخ منفی داد و گفت: اجرای این طرح هیچ تاثیر منفی در این زمینه نخواهد داشت و حتی چه بسا برای پیشبرد بهتر فعالیت های ورزشی مثمر ثمر هم باشد. فعلا در مرحله لکه گذاری طرح هستیم و به زودی وارد فاز عملیاتی می شویم.

طرح های پیشنهادی را به نتیجه می رسانم

«اینگونه طرح ها پیش از این و در دوره مدیریت قبلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هم مطرح شده بود اما به نتیجه نرسید مانند احداث پارکینگ طبقاتی در مجموعه ورزشی انقلاب»، عاصم یوسفی در واکنش به این موضوع تاکید کرد: مدیریت قبلی شرکت توسعه آقای حسن کریمی بودند با مختصات و ویژگی های مدیریتی خودشان، من در مورد برنامه ها و طرح های پیشنهادی برای دوره خودم صحبت می کنم و تمام تلاشم این است که اگر طرحی ارائه می شود به نتیجه برسد.

برای انقلاب هم برنامه دارم

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همچنین در مورد مجموعه ورزشی انقلاب و برنامه های پیشنهادی برای این مجموعه تصریح کرد: برای این مجموعه هم برنامه هایی داریم. فقط اینکه من یک ماه است آمده ام. کمی فرصت لازم است برای ارائه طرح ها و برنامه های تکمیلی و اجرای کامل آنها.

ملاک من شاخصه مدیریتی است نه استقلالی بودن

وی در مورد مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب و اینکه «در اختیار امیرحسین فتحی است که او هم پس از مدیریت استقلال وارد این مجموعه شد. به نظر می رسد مدیران استقلال گزینه اصلی برای مدیریت اماکن ورزشی هستند»، گفت: انتخاب آقای فتحی توسط تیم قبلی در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام شد و انتخاب سرپرست جدید ورزشگاه آزادی هم توسط من؛ ضمن اینکه برای من شاخصه های مدیریتی مهم است نه استقلالی بودن شان؛ کمااینکه برخی مدیران گرایشی خلاف آنچه به نظر می رسد، دارند.

رسیدگی به برخی ابهامات با آستان قدس رضوی

«ظاهرا آستان قدس رضوی طی مکاتبه با با شرکت توسعهه و نگهداری اماکن ورزشی خواستار خروج این مجموعه از مجموعه ورزشی انقلاب شده است»، این موضوع پایانی ِ مطرح در این گفتگو بود که عاصم یوسفی در واکنش به آن گفت: البته صورت مسئله کلی اینگونه نیست. درست است که فضا و عرصه متعلق به آستان قدس است اما طبق قانون مجموعه انقلاب جزو ملک شرکت توسعه و متعلق به وزارت ورزش است. مسائلی مطرح شده که قرار است هفته آینده در نشست مشترک میان مسئولان طرفین به آنها رسیدگی شود. آستان قدس نمی تواند عرصه ورزشی را به عرصه دیگری تبدیل کند و اصلا قصد چنین کاری را هم ندارد. قطعا ابهامات ایحاد شده در نشست موردنظر برطرف خواهد شد.

طلب هایی داریم

عاصم یوسفی در پایان در مورد طلب شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از فدراسیون ها و باشگاه هایی مانند پرسپولیس و استقلال گفت: طبق برآورد مالی طلب هایی داریم. رقم آن هم مشخص است اما همانطور که گفتم از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی رقمی خارج نمی شود. ما کنار فدراسیون ها و باشگاه ها هستیم و کمک حال آنها برای پیشبرد برنامه های شان، به این موضوعات هم رسیدگی می کنیم.