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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۳۵

طرح دهکده توریستی مجموعه ورزشی آزادی بررسی شد

طرح دهکده توریستی مجموعه ورزشی آزادی بررسی شد

اجرایی شدن طرح دهکده توریستی آزادی با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری مطلوب جشنواره فرهنگی ورزشی سلامت و افتتاح جاده تندرستی مجموعه ورزشی آزادی در راستای دستور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور امروز جمعه ۳۰ مهرماه با حضور مجدد در این مجموعه، ضمن بازدید میدانی از جاده تندرستی و پیگیری رفع مشکلات استفاده عموم مردم، جلسه ای را در خصوص اجرایی شدن طرح دهکده توریستی ورزشی ازادی با نگاه فرهنگی با مددی مدیر مجموعه برگزار نمود.

در این جلسه، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نکات لازم را در خصوص این طرح، لکه گذاری اماکن و جانمایی پروژه ها گوشزد و بر اجرایی شدن هر چه سریعتر آن برای استفاده حداکثری مردم و ورزشکاران تاکید نمود.

وی در ادامه به همراه احمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان با حضور در سالن ۱۲ هزار نفری ضمن بازدید میدانی، دستورات لازم در خصوص آماده سازی این سالن برای برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان المپیک و پارالمپیک و اهدای بازوبند پهلوانی به ورزشکاران کشتی پهلوانی صادر نمود.

این مراسم قرار است روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری با حضور مقامات عالی کشور به میزبانی سالن ۱۲ هزارنفری آزادی برگزار شود.

کد مطلب 5333830

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