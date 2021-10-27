هزاران نفر در اکوادور دست به تظاهرات زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از مردم اکوادور در اعتراض به سیاست های اقتصادی «گیرمو لاسو» رئیس جمهور این کشور و پس از اینکه وی قیمت بنزین را افزایش داد، دست به تظاهرات زدند.

«لوئیس هرناندز» وزیر دفاع این کشور در این رابطه به خبرنگاران گفت که ۵ افسر پلیس در تظاهرات مذکور زخمی شده اند.

وی ادامه داد که ۳۷ نفر نیز به خاطر مسدود کردن خیابان ها دستگیر شده اند.

«الکساندرا ولا» وزیر کشور اکوادور نیز اعلام کرد که تظاهرات مذکور به غیر از چند رخداد در بعدازظهر، مسالمت آمیز بوده است و همچنین ادامه داد که دولت برای گفتگو آماده است.

رئیس جمهور کنونی اکوادور که در ماه می کار خود را آغاز کرد، هفته گذشته به دنبال فشار سازمان‌های بومی و سازمان‌های دیگر، افزایش تدریجی هزینه‌های بنزین را که قرار بود در نهایت با هزینه‌های بین‌المللی همراستا شود، کنار گذاشته بود.

قیمت بنزین از زمان «لنین مورنو» رئیس جمهور سابق اکوادور که افزایش ماهانه آن را از ماه می سال ۲۰۲۰ آغاز کرد، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

تظاهرات مذکور و اعتراض به قیمت بنزین در اکوادور در حالی صورت گرفته است که کمی پیشتر لاسو همزمان با افزایش چشمگیر جنایات خشونت آمیز و شورش های مرگبار در زندان های این کشور، وضعیت فوق العاده ۶۰ روزه اعلام کرده بود.