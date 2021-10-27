تیک تاک انتقال اطلاعات کاربران آمریکایی به چین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اپلیکیشن به اشتراک گذاری ویدئوی تیک تاک در مالکیت شرکت چینی بایت دنس است در آمریکا با اپلیکیشن‌هایی مانند یوتیوب و اسنپ چت رقابت می‌کند و بارها توسط دولت آمریکا به جاسوسی سایبری از کاربران ایالات متحده متهم شده است. نمایندگان کنگره مدعی هستند الگوریتم‌های مورد استفاده این اپلیکیشن‌ها برای جوانان مضر هستند و به آنها آسیب می‌زنند.

مایکل بکرمن رئیس واحد سیاست گذاری عمومی شرکت تیک تاک در آمریکا با حضور در کنگره در کمیته فرعی بازرگانی سنای آمریکا نیز شهادت داد.

وی در پاسخ به ادعای مارشا بلاک برن سناتور جمهوری خواه که از جمع‌آوری داده‌های صوتی و موقعیت مکانی کاربران آمریکایی اظهار نگرانی کرده بود، تصریح کرد اطلاعات یادشده در دسترس دولت چین قرار نمی‌گیرد.

وی افزود که داده‌های کاربران آمریکایی تیک تاک در داخل این کشور نگهداری می‌شوند و نسخه پشتیبان این اطلاعات هم در سنگاپور ذخیره می‌شود. تیک تاک مایل است سیاست‌های تعدیل الگوریتم اپلیکیشن خود را ارائه کند تا سنای آمریکا آن را با همکاری کارشناسان مستقل بررسی کند.