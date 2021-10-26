  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۴۲

افشاگر فیس بوک هشدار داد؛

فیس‌بوک عامل ناآرامی‌های بیشتر در جهان خواهد شد

فیس‌بوک عامل ناآرامی‌های بیشتر در جهان خواهد شد

فرانسیس هاوگن افشاگر فیس‌بوک با حضور در پارلمان انگلیس هشدار داد در آینده این شبکه اجتماعی عامل وقوع ناآرامی‌های بیشتری در سراسر جهان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وی که برای شهادت در مورد فیس‌بوک به انگلیس سفر کرده تصریح کرد فیس‌بوک عامل ناآرامی‌های خشونت بار بیشتری در سراسر جهان خواهد شد، مگر اینکه از استفاده از الگوریتم‌های مروج خشونت و تفرقه اجتناب کند.

این مدیر سابق فیس‌بوک، این شبکه اجتماعی را متهم کرده که به کسب سود بیش از مردم اهمیت می‌دهد. وی از پارلمان بریتانیا خواست تا شرکت‌های بزرگ فناوری را مجبور به مقابله با محتوای مضر منتشرشده از طریق پلتفرم‌های خود کند. به گفته وی فیس‌بوک ایجاد امنیت آنلاین را یک هزینه تصور می‌کند و همین مساله باعث تشدید نفرت پراکنی از طریق این شبکه اجتماعی شده است.

هاوگن افزوده که فیس‌بوک بر روی آمریکا تمرکز کرده و به تأثیر خود بر بازارهای دیگر توجهی ندارد. فقدان کارکنانی که به زبان‌های محلی کشورهای مختلف مسلط باشند به معنای عدم توانایی فیس‌بوک برای درک ماهیت مسموم و خطرناک برخی پیام‌ها است که از طریق این پلتفرم منتشر می‌شوند.

فیس‌بوک قبلاً این اتهامات را رد کرده بود و مدیر عامل شرکت مارک زاکربرگ در اوایل این ماه گفت عمیقاً غیرمنطقی است که بگوییم فیس‌بوک به عمد محتوایی را که باعث عصبانیت مردم می‌شود، ترویج کرده است. این پلتفرم مدعی است ۱۳ میلیارد دلار برای ایمن نگه داشتن کاربران هزینه کرده و از پیشبرد قوانین ایمنی آنلاین در انگلیس خرسند است.

کد مطلب 5336011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها