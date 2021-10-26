به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وی که برای شهادت در مورد فیس‌بوک به انگلیس سفر کرده تصریح کرد فیس‌بوک عامل ناآرامی‌های خشونت بار بیشتری در سراسر جهان خواهد شد، مگر اینکه از استفاده از الگوریتم‌های مروج خشونت و تفرقه اجتناب کند.

این مدیر سابق فیس‌بوک، این شبکه اجتماعی را متهم کرده که به کسب سود بیش از مردم اهمیت می‌دهد. وی از پارلمان بریتانیا خواست تا شرکت‌های بزرگ فناوری را مجبور به مقابله با محتوای مضر منتشرشده از طریق پلتفرم‌های خود کند. به گفته وی فیس‌بوک ایجاد امنیت آنلاین را یک هزینه تصور می‌کند و همین مساله باعث تشدید نفرت پراکنی از طریق این شبکه اجتماعی شده است.

هاوگن افزوده که فیس‌بوک بر روی آمریکا تمرکز کرده و به تأثیر خود بر بازارهای دیگر توجهی ندارد. فقدان کارکنانی که به زبان‌های محلی کشورهای مختلف مسلط باشند به معنای عدم توانایی فیس‌بوک برای درک ماهیت مسموم و خطرناک برخی پیام‌ها است که از طریق این پلتفرم منتشر می‌شوند.

فیس‌بوک قبلاً این اتهامات را رد کرده بود و مدیر عامل شرکت مارک زاکربرگ در اوایل این ماه گفت عمیقاً غیرمنطقی است که بگوییم فیس‌بوک به عمد محتوایی را که باعث عصبانیت مردم می‌شود، ترویج کرده است. این پلتفرم مدعی است ۱۳ میلیارد دلار برای ایمن نگه داشتن کاربران هزینه کرده و از پیشبرد قوانین ایمنی آنلاین در انگلیس خرسند است.