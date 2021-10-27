اولین همایش«تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی ۱ الی ۵ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

اصول تغذیه در سفرهای عتبات و حج، تأمین، توزیع و نگهداری مواد غذایی؛ برنامه غذایی سفر و شاخص‌های مرتبط؛ ذائقه ایرانی و فرهنگ غذایی کشورهای مقصد؛ فرآیندهای پخت، توزیع و سرو غذا و حفظ ارزش غذایی؛ تغذیه و تدارکات و تطبیق آن با استانداردهای جهانی؛ تغذیه و تدارکات و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ تحقیق و توسعه و جایگاه آن در تغذیه و تدارکات؛ زنجیره تأمین، شرکت‌های بومی و بین المللی و مزیت‌های رقابتی؛ سیر تطور تغذیه و تدارکات در تاریخ حج گزاری ایرانیان، تغذیه و تدارکات و ایام تشریق و تغذیه بین راهی و فرودگاهی؛ تغذیه و سلامت زائر؛ بهداشت و ایمنی غذایی در سفرهای زیارتی؛ حفاظت غذایی و بیوتروریسم؛ تغذیه و تدارکات و بخش خصوصی؛ تغذیه و تدارکات و سرمایه انسانی؛ تغذیه در سفرو متون و منابع اسلامی؛ بهداشت و ایمنی غذایی در سفرهای زیارتی؛ هوشمندسازی و تغذیه وتدارکات؛ تغذیه و تدارکات و تکنولوژی‌های نوین از محورهای همایش است.

۲۰ آبان ماه مهلت ثبت نام و ۲۰ آذرماه مهلت ارسال مقالات است. همچنین این همایش از اول تا پنجم دی ماه برگزار خواهد شد.

نشانی دبیرخانه زنجان جاده گاواوازنگ شهرک اداری، خیابان حر؛ مدیریت حج و زیارت استان زنجان بوده و علاقه مندان می‌توانند با شماره ۳۳۴۰۰۳۵-۰۲۴ تماس حاصل کنند. یا به نشانی پست الکترونیک hamayeshhaj ۱۴۰۰@gmail.com، www.confhaj.ir www.samasch.com/haj مقالات خود را ارسال کنند.