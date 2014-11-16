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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

فراخوان مقاله ششمین همایش بین‌المللی ادیان توحیدی

فراخوان مقاله ششمین همایش بین‌المللی ادیان توحیدی

ششمین همایش بین‌المللی ادیان توحیدی با موضوع «ادیان توحیدی و مسائل دینی جهان معاصر» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان برای شرکت در ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی می توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ماه از طریق سایت www.adyan-tohidi.com به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.

اساتید و دانشجویان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دبیرخانه این همایش به نشانی: اصفهان، میدان امام حسین(ع)، پشت ارگ جهان نما، کوچه سرلت، کوچه دفتر تبلیغات اسلامی، دبیرخانه ادیان توحیدی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن:32344407-031 (ساعات تماس: 11 تا 14)نمابر:32208005-031 و یا نشانی الکترونیکی: info@adyan-tohidi.com و پایگاه اینترنتی: www.adyan-tohidi.com تماس بگیرند.

 

کد مطلب 2421907

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