به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان برای شرکت در ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی می توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ماه از طریق سایت www.adyan-tohidi.com به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.

اساتید و دانشجویان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دبیرخانه این همایش به نشانی: اصفهان، میدان امام حسین(ع)، پشت ارگ جهان نما، کوچه سرلت، کوچه دفتر تبلیغات اسلامی، دبیرخانه ادیان توحیدی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن:32344407-031 (ساعات تماس: 11 تا 14)نمابر:32208005-031 و یا نشانی الکترونیکی: info@adyan-tohidi.com و پایگاه اینترنتی: www.adyan-tohidi.com تماس بگیرند.