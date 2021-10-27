مردم سیستان و بلوچستان هیچ نگرانی برای تامین سوخت نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، حسین مدرس خیابانی در ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اینگونه اتفاقات نشانه جنگ تمام عیار اقتصادی است، اظهار داشت: باید در همه حال و در همه حوزه‌ها هوشیار و برای جنگ تمام عیار آماده باشیم.

وی با بیان اینکه این اختلال در سطح کشور ایجاد شده و مربوط به استان نیست با این وجود مردم هیچ نگرانی برای تأمین سوخت مورد نیاز خود نداشته باشند افزود: عادی‌سازی فعالیت جایگاه‌های سوخت در این استان مورد تاکید است و نظارت دقیق بر نحوه فروش سوخت توسط فرمانداران انجام شود.

استاندار سیستان و بلوچستان طی دستوری صریح به شرکت‌های پخش فراورده‌های نفتی استان تاکید کرد: تیم‌های تکنسین سیستم جایگاه‌های سوخت هرچه سریع‌تر روند عرضه سوخت در جایگاه‌های استان را تسهیل کنند.

وی تصریح کرد: مردم هوشیار و فهیم کشور بویژه سیستان و بلوچستان از ابتدای انقلاب تاکنون این گونه اتفاقات را تجربه کرده‌اند و در این بحران نیز هوشیار هستند و با درک صحیح از مسائل اجازه نخواهند داد نقشه‌های شوم دشمنان عملی شود.