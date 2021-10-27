چهاردهمین پرواز نبوغ در مریخ انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در اوایل ماه جاری میلادی و هنگامیکه مریخ پشت خورشید قرار گرفت، سازمان فضایی آمریکا مجبور شد بیشتر مأموریت‌های رباتیک مریخ را به دلیل ایمنی متوقف کند. این رویداد پیوستگی خورشید-مریخ نام دارد.

مهندسان ناسا نگران بودند اگر در این بازه با فضاپیما تماس بگیرند به دلیل پیوستگی خورشید- مریخ رفتاری غیر منتظره در ابزار ایجاد شود.

اما به نظر می‌رسد این رویداد هیچ تأثیر منفی در نبوغ نگذاشته است. پیوستگی خورشیدی هر دو سال یک بار اتفاق می‌افتد.

نبوغ روز دوشنبه پروازی کوتاه انجام داد تا شرایط آب و هوا را در موقعیت مکانی خود واقع در مریخ ارزیابی کند.

همزمان با گرم‌تر شدن منطقه Jezero Crater پروانه‌های هلی کوپتر باید سریع‌تر بچرخند تا ابزار بتواند پرواز کند. بنابراین مهندسان تصمیم داشتند عملکرد ابزار را بررسی کنند.

تیم مهندسان آزمایشگاه JPL ناسا در توییتی در این باره نوشت: هلی کوپتر مریخی به طور موفقیت آمیز یک پرواز کوتاه در میدان هوایی فعلی خود انجام داد تا تنظیمات دور در دقیقه (rpm یکای اندازه گیری سرعت دورانی) را سریع‌تر آزمایش کند و مشخص شود این ابزار قادر به پرواز در چگالی‌های اتمسفری کمتر در مریخ نیز است.

ناسا هنوز جزئیات این عملیات یا مدت زمان پرواز هلی کوپتر را اعلام نکرده است. سازمان فضایی آمریکا در اصل نبوغ را برای ۵ پرواز روی مریخ طراحی کرده بود اما این ابزار چهاردهمین پرواز خود در سیاره سرخ را تکمیل کرده است.