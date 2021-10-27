جایزه ادبی «قصه بزرگ» در روسیه به دومین دوره رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه دولتی کودکان روسیه از برگزاری دومین دوره جشنواره‌ای به نام قصه بزرگ خبر داد که به نام ادوارد اوسپنسکی نامگذاری شده است. یکی از اهداف اصلی این طرح حمایت و گسترش ادبیات معاصر کودک در قالب انتشار آثار ارزشمند هنری، علمی و پرطرفدار در بین جوان‌ترین و کوچکترین مخاطبان کتاب است. وزارت فرهنگ فدارسیون روسیه، اتحادیه «به رشد خواننده کمک می‌کنیم» و شرکت «چیبوراشکا» از این طرح حمایت کرده‌اند و مسابقه «قصه بزرگ» کتاب کودک برگزار می‌شود.

ماریا ودِنیاپینا رئیس کتابخانه دولتی ادبیات کودک روسیه در باره این طرح گفت: این مسابقه سبک داستان‌پردازی خیال‌پردازی را به صورت سنتی و معاصر در برمی‌گیرد. آنچه در مسابقه اهمیت دارد این است که در داستان، رویاپردازی و سحر و جادو وجود داشته باشد.

به گفته وی، در این دوره توجه اصلی داوران به منحصر به فرد بودن داستان است و سه فاکتور اهمیت دارد: تکرار نکردن سوژه‌ها، قهرمان‌ها و موضوعات کلیشه‌ای، چرخش‌های غیرمنتظره نویسنده در جریان داستان و بازگذاشتن پایان داستان برای مخاطب. از سوی دیگر، سازماندهی کنندگان این مسابقه به دنبال آن هستند که موضوعات علمی و پرطرفدار در ادبیات کودک مطرح شوند. به همین خاطر بخش دوم مسابقه را «کتاب درسی شاد» نامگذاری کرده‌اند.

روز یازدهم اکتبر آخرین مهلت دریافت آثار است. مارینا آرومشتام برنده دور اول مسابقه «قصه بزرگ» اطمینان دارد که برگزاری مسابقه‌هایی از این دست می‌تواند به وقوع یک رویداد مهم در زندگی فرهنگی و سیاست کتاب بی‌انجامد. این جوایز کمک می‌کنند تا جریان ادبی و گرایش‌های جدید آن را دنبال کرده و مخاطب همگام با آنها حرکت کند. جایزه «قصه بزرگ» در دو بخش «داستان» و «کتاب درسی شاد» با آثار ادبی کودکان زیر ۱۲ سال برگزار می‌شود. بالغ بر یک و نیم میلیون روبل بودجه به جوایز این جشنواره تخصیص داده شده است و برندگان در ماه دسامبر ۲۰۲۱ معرفی می‌شوند.