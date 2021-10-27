  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۴

آمار فوق العاده شیخ در قطر/ دیاباته سومین گلزن برتر لیگ ستارگان

آمار فوق العاده شیخ در قطر/ دیاباته سومین گلزن برتر لیگ ستارگان

مهاجم سابق آبی پوشان با عملکرد فوق العاده اش در لیگ ستارگان قطر، سومین گلزن برتر این مسابقات است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ دیاباته مهاجم سابق تیم استقلال که سابقه آقای گلی را با این تیم در رقابتهای لیگ برتر داشت، در این فصل به تیم الغرافه قطر پیوست تا بار دیگر زیر نظر استراماچونی فوتبالش را ادامه دهد.

در حالی که تنها ۷ هفته از لیگ ستارگان قطر گذشته، دیاباته عملکرد فوق‌العاده‌ای در این مسابقات داشته و با زدن ۶ گل بهترین گلزن تیمش و سومین گلزن برتر لیگ ستارگان قطر است.

در حالی که مایکل اولانگا ماشین گلزنی تیم الدحیل با ۹ گل در پایان هفته هفتم آقای گل لیگ ستارگان قطر است و بغداد بونجاح مهاجم سرشناس و الجزایری تیم السد با ۸ گل در تعقیب او می‌باشد، شیخ دیاباته از الغرافه به همراه آندره آیو مهاجم اهل جمهوری غنا تیم السد هر کدام با ۶ گل زده، سومین گلزن برتر این مسابقات هستند.

دیاباته در حالی ۶ بار برای تیم الغرافه موفق به گلزنی شده که جمع دقایق حضورش در میدان تنها ۳۴۷ دقیقه است و در مقایسه تعداد گل نسبت به میزان حضور در میدان، می‌توان دیاباته را گلزن ترین بازیکن شاغل در لیگ قطر به حساب آورد.

کد مطلب 5337315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها