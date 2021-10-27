آمار فوق العاده شیخ در قطر/ دیاباته سومین گلزن برتر لیگ ستارگان

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ دیاباته مهاجم سابق تیم استقلال که سابقه آقای گلی را با این تیم در رقابتهای لیگ برتر داشت، در این فصل به تیم الغرافه قطر پیوست تا بار دیگر زیر نظر استراماچونی فوتبالش را ادامه دهد.

در حالی که تنها ۷ هفته از لیگ ستارگان قطر گذشته، دیاباته عملکرد فوق‌العاده‌ای در این مسابقات داشته و با زدن ۶ گل بهترین گلزن تیمش و سومین گلزن برتر لیگ ستارگان قطر است.

در حالی که مایکل اولانگا ماشین گلزنی تیم الدحیل با ۹ گل در پایان هفته هفتم آقای گل لیگ ستارگان قطر است و بغداد بونجاح مهاجم سرشناس و الجزایری تیم السد با ۸ گل در تعقیب او می‌باشد، شیخ دیاباته از الغرافه به همراه آندره آیو مهاجم اهل جمهوری غنا تیم السد هر کدام با ۶ گل زده، سومین گلزن برتر این مسابقات هستند.

دیاباته در حالی ۶ بار برای تیم الغرافه موفق به گلزنی شده که جمع دقایق حضورش در میدان تنها ۳۴۷ دقیقه است و در مقایسه تعداد گل نسبت به میزان حضور در میدان، می‌توان دیاباته را گلزن ترین بازیکن شاغل در لیگ قطر به حساب آورد.