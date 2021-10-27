به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشنفکر ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دنا در بخش پاتاوه افزود: مدیران با تعامل نسبت به انجام امور همت و تلاش کنند.

وی بیان داشت: مدیران باید اعتبارات و بودجه‌های اختصاص یافته را که در شرایط فعلی مصوب شده جذب کنند.

روشنفکر با بیان اینکه بخش پاتاوه از نبود زیرساخت‌ها اولیه رنج می‌برد، گفت: در این بخش باید، پروژه و طرح‌های عمرانی جدید تعریف و کمبودها و نواقص دیگر طرح‌ها نیز جمع‌بندی شود.

وی افزود: با قرار دادن این طرح‌ها در دستور کار، در راستای جذب اعتبارات لازم در بودجه سال آینده برای تکمیل و اخذ ردیف اعتباری تلاش می‌کنیم.

روشنفکر همچنین با اشاره به لزوم تسریع در اجرای سد تنگ سرخ، تصریح کرد: برخی از افراد در اجرای سد تنگ سرخ، سنگ‌اندازی می‌کنند و این امر به ضرر استان و روند اجرای پروژه است.

وی همچنین با اشاره به ساخت بیمارستان پاتاوه اظهار داشت: این بیمارستان سه بار در ادوار گذشته کلنگ‌زنی شده و اکنون با توجه به سخنان مسئول شبکه بهداشت شهرستان دنا و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، احداث این بیمارستان نهایی شده است.