تولید مجموعه مستندی براساس رابطه‌ «فرهنگ و امپریالیسم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه اندیشه شهید اوینی، «آفتابی که غروب کرد» توسط احسان اُمّی ساخته شده است و به ۵ مبحث «سلطه ابرقدرت از طریق زبان»، «سلطه بر سینما»، «سلطه بر ادبیات»، «سلطه بر موسیقی» و «تاثیر سلطه بر جوایز فرهنگی» می‌پردازد.

کارگردان و تهیه‌کننده مجموعه مستند «آفتابی که غروب کرد» گفت: ما در قالب ۵ موضوع متفاوت، ابعاد مختلف سلطه امپریالیسم در عرصه فرهنگ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مثلاً در بحث سلطه‌ای که از طریق زبان بر جهان گذاشته‌اند، می‌توان به تاثیر زبان انگلیسی روی علم اشاره کرد. منشاء شکل‌گیری ایده این مستند هم، زمانی بود که حضرت آقا درباره تاثیر زبان صحبت کردند و بارها هم به این موضوع اشاره داشتند. این نگاه در واقع شروع شکل‌گیری این مجموعه بود تا وارد ابعاد دیگر سلطه امپریالیسم در زمینه فرهنگ شویم.

کارگردان مجموعه مستند «آفتابی که غروب کرد» درباره چارچوب ساختاری اثرش، بیان کرد: ما در عین اینکه بر روی محورهای مختلف سلطه‌گری امپریالیسم حرکت می‌کنیم، سعی کردیم یک نوع وحدت شکلی و محتوایی هم به مستند بدهیم. ما در هر قسمت از این مجموعه مستند ۵ قسمتی، سعی کردیم ابعادی از ماجرای سلطه امپریالیسم را نشان دهیم. هر قسمت این مجموعه در حدود ۵۰ دقیقه است که فعلاً قسمت اول این مجموعه که درباره زبان است، تولید شده است.

اُمّی در پاسخ به منابع مورد استفاده در مستند، عنوان کرد: از منابع متعددی استفاده کردیم مثلاً می‌توانم به کتاب‌های «شرق‌شناسی» و «فرهنگ و امپریالسم» از «ادوارد سعید» اشاره کنم. کتاب دیگری که در روند تحقیقات موُثر واقع شد، «دیالکتیک روشنگری» نوشته تئودور آدورنو بود، کتاب‌های «گرامشی» هم در کسب اطلاعات این مستند تاثیر گذاشت.

کارگردان مجموعه مستند «آفتابی که غروب کرد» با اشاره به حجم بالای تصاویر آرشیوی اعم از فیلم‌های هالیوودی و کلیپ‌ها در این مجموعه مستند، اظهار کرد: ما براساس اطلاعاتی که به مخاطب می‌دهیم، سعی کردیم مابه ازای تصویری مناسبی را برای کار انتخاب کنیم و با توجه به اینکه خودم نسبت به این موضوع احاطه دارم، فیلم‌های زیادی را انتخاب کردم.