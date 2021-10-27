مدیرعامل جدید سازمان بنادر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی از فعالان باسابقه و شناخته شده بخش دریایی و بندری کشور، با حکم رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی به عنوان معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.

در بخشی از حکم رستم قاسمی خطاب به علی اکبر صفایی آمده است: امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های نظام و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است، علی اکبر صفایی متولد سال ۱۳۴۹ در شهر کازرون و دارای مدرک کارشناسی بنادر و کشتیرانی‌، کارشناسی ارشد علوم دریایی از دانشگاه جهانی دریانوردی مالمو سوئد و دکتری علوم دریایی (مهندسی دریا) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) است.

او که فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه جهانی دریانوردی مالمو سوئد با رتبه برتر در بین نمایندگان ۱۴۰ کشور جهان است، بیش از ۲۶ سال فعالیت در حوزه بندری و دریایی کشور را در سمت‌های مختلف از کارشناسی تا مدیریتی در کارنامه خود دارد.

صفایی در حالی به عنوان مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شده است که به دلیل فعالیت در بخش‌های مختلف بندری و دریایی و کشتیرانی از شناخت و آگاهی کامل نسبت به مسائل و موضوعات این بخش مهم از اقتصاد کشور برخوردار است.

وی ابتدا فعالیت خود را از کارشناس دریایی و بندری و سپس کار در بخش‌های مدیریتی بنادر کشور آغاز کرد او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دریانوردی جهانی معاونت دریایی و بندری بندر شهید رجایی، مدیرکلی حفاظت و ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، را برعهده گرفت.

صفایی پس از سال‌ها فعالیت و حضور مؤثر در بخش بندری، به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران وارد بخش کشتیرانی شد.

وی پس از حضوری موفق در شرکت ملی نفتکش ایران و ارتقا جایگاه شرکت به بزرگترین شرکت کشتیرانی نفتکش جهان و همچنین ایجاد درآمد و سود دهی قابل توجه برای این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت کشتیرانی نفتی جهان، بعد از چند سال از این مجموعه مهم و استراتژیک جدا شد.

صفایی پس از ترک شرکت ملی نفتکش ایران به سمت مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در امور دریایی و بندری منصوب شد تا بار دیگر در این بخش فعالیت کند.

او در کنار حضور در حوزه بندری و دریایی کشور در عرصه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی نیز فعالیت گسترده داشته و به عنوان مدرس در دانشگاه‌های امیرکبیر، علوم دریایی چابهار، آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارگ، فراساحل و علمی کاربردی تدریس کرده است.

او همچنین دارای بیش از ۲۶ مقاله علمی متعدد در مراجع علمی معتبر داخلی و خارجی، تألیف چندین کتب و عضویت در انجمن‌ها، کمیته هاو اتحادیه‌های تخصصی دریایی است.

از آنجا که صفایی به موضوعات بندری ودریایی کشور تسلط دارد و با مشکلات و مسائل این بخش به خصوص در شرایط دشوار تحریم‌های ظالمانه آشناست به نظر می‌رسد که در جایگاه/کسوت مدیرعاملی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور، ایفای نقش مؤثر ایران در مجامع و سازمان‌های بین المللی دریانوردی از جمله IMO ، توسعه بنادر استراتژیک کشور و ارتقا جایگاه آنها در منطقه، توسعه کیفی ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران و …را مورد توجه جدی قرار دهد.