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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۲۳

تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی برای اشخاص حقیقی

تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی برای اشخاص حقیقی

مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی برای اشخاص حقیقی سه ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که بر اساس مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ اول تیر ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ باشد و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور به مدت سه ماه تمدید شد.

بنابراین از مشمولان دعوت می‌شود تا از فرصت پیش آمده استفاده کنند.

کد مطلب 5337552

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