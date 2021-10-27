تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی برای اشخاص حقیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که بر اساس مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ اول تیر ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ باشد و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور به مدت سه ماه تمدید شد.

بنابراین از مشمولان دعوت می‌شود تا از فرصت پیش آمده استفاده کنند.