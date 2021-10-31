به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حسب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، رعایت دستورالعمل‌ها و رویه‌های بهداشتی در صنوف برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از سوی اصناف، امری الزام‌آور است. با توجه به هشدارهای مقامات بهداشتی مبنی بر احتمال بروز موج ششم کرونا و به منظور حفظ سلامت آحاد مردم و خانواده اصناف و جلوگیری از خسارات جانی و مالی، بازرسان اتحادیه‌های صنفی به همراه بازرسان سایر دستگاه‌ها نسبت به برخورد قانونی و عاجل با متخلفان به ویژه در صنوف رستوران، اغذیه فروشی، سوپرمارکت و نانوایی اقدام خواهند کرد.

لذا از تمامی واحدهای صنفی به ویژه در صنوف مذکور انتظار می‌رود تا با دقت و توجه بیشتری به استفاده از ماسک، شست و شوی دست‌ها و حفظ فاصله اجتماعی بپردازند و در این راستا مروج اجرای پروتکل‌های بهداشتی از سوی مشتریان و مراجعان به واحد صنفی خود نیز باشند.