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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۲۵

طی شبانه روز گذشته؛

۲۵ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری شدند

۲۵ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری شدند

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به فوت دو بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته، گفت: ۲۵ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری شدند.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۵ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و همین تعداد نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۱۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و پنج نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت دو بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون هزار و ۹۹۷ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان را ۸۷ هزار و ۷۲۸ نفر عنوان کرد.

کد مطلب 5337680

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