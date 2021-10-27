۸۰۰ هزار نفر عضو انجمن اولیا و مربیان مدارس کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی عباسپور عصر چهارشنبه در آئین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره فرهنگی هنری پیام مهر و افتتاحیه اتاق گفتگو در دبستان دخترانه شاهد لاله‌ها آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز گفت: باید بستری برای شنیده شدن مطالبات خانواده‌ها فراهم شود و تمرکز مطالبات از محور اقتصادی باید به سمت حوزه‌های تربیتی سوق داده شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش‌های نامناسب پنهان و نرم موجب سخت‌تر شدن رسالت آموزش و پرورش شده است و مدرسه با توان فعلی شاید نتواند به تنهایی این تکالیف تربیتی را به جا آورد.

عباسپور گفت: باید فعالیت‌های انجمن اولیا را فراتر از مدارس و آموزش و پرورش پیش ببریم و آنان را در بسیاری از مسائل و موضوعات اجتماعی دخیل کنیم.

وی با بیان اینکه همه اسناد مدرسه باید به امضای اعضای انجمن برسد گفت: در فارس انجمن‌های اولیا به عنوان رکن اساسی تصمیم گیری مدارس در خصوص بازگشایی پذیرفته شده‌اند و در این خصوص توجه ویژه ای به نقش اعضای انجمن شده است.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اعضای انجمن دارای ظرفیت بی نظیری هستند گفت: به مسائل امروز نمی‌تواند با روش‌های سنتی پاسخ داد از این رو باید تفکر و شیوه‌ی حل مساله اعضای انجمن نیز به روز و کارامد باشد.

عباسپور گفت: وظایف اعضای انجمن از ۱۵ شرح وظیفه به ۲۶ شرح وظیفه افزایش پیدا کرده است و این نشان از اهمیت و جایگاه ویژه اعضای انجمن در تصمیم گیری های تربیتی است.

وی افزود: در عناصر برنامه ریزی درسی خانواده به عنوان یکی از عناصر و ارکان اصلی آموزش و پرورش دیده شده و سازو کارهای قانونی در این رابطه به خوبی فراهم شده است.

عباسپور گفت: اگر مدارس برنامه‌ای برای خانواده‌ها نداشته باشد و نسبت به پیشنهادات و انتقادات آنان بی توجه باشد یقیناً در امر آموزش و پرورش موفق نخواهد بود. وی گفت: اساسنامه جدیدی برای انجمن اولیا و مربیان آماده شده است و اگر این اساسنامه در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب برسد جایگاه انجمن اولیا را قدرتمندتر خواهد کرد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله یعنی اینکه مدارس باید بتوانند آثار تربیتی خوبی از خود بر محیط پیرامون برجا بگذارند.

گفتنی است در پایان این مراسم از پوستر نخستین جشنواره فرهنگی هنری پیام مهر رونمایی و اتاق گفتگو در دبستان دخترانه شاهد لاله‌ها ناحیه ۱ شیراز افتتاح شد.