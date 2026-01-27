به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور شناسایی ظرفیت ها و منابع علمی مرتبط با خانواده و ذیل برنامه های هدف عملیاتی شماره ۴ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسلامی ،اداره کل انجمن اولیا و مربیان شیوه نامه سومین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان برای اطلاع رسانی به ذینفعان و ترغیب آنان به مشارکت را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

در بخشی از این شیوه نامه آمده است:

محورهای جشنواره ؛آگاهی بخشی و توانمندسازی تربیتی والدین،تعامل اثربخش خانواده و مدرسه و راهنمایی و مشاوره خانواده است که در دو بخش؛ کتاب های انتشار یافته و آثار در دست تألیف و آماده چاپ برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ متقاضیان باید پس از ثبت نام در آدرس الکترونیکی app.shad.ir/parents_and_educators_bookآثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان طالقانی غربی، بین خیابان وصال شیرازی و قدس، روبروی درب شرقی دانشگاه تهران، ساختمان سازمان ملی استعدادهای درخشان، طبقه همکف، پلاک۴۳۳ و کدپستی۱۴۱۷۷۱۳۸۴۷ ،انتشارات انجمن اولیا مربیان ارسال کنند.

متن کامل شیوه نامه را از اینجا دریافت کنید.