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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۱۰

برد شیرین آلومینیوم اراک در اولین بازی خانگی

برد شیرین آلومینیوم اراک در اولین بازی خانگی

اراک- تیم فوتبال آلومینیوم اراک در اولین بازی خانگی فصل در ورزشگاه امام خمینی(ره) به پیروزی سه بر صفر دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم اراک در دومین هفته از لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه امام خمینی (ره) میزبان فولاد خوزستان بود که در پایان با برتری سه بر صفر شاگردان خطیبی خاتمه یافت.

این دیدار در نیمه اول گلی نداشت اما در نیمه دوم آلومینیوم با گلزنی علیرضا نقی زاده (۵۹)، پوریا آریاکیا (۸۱) و علی فاتح (۹۱) برد قاطع خود را مقابل شاگردان عبدالله ویسی رقم زدند.

آلومینیوم در بازی اول خود در مشهد مقابل پدیده به تساوی بدون گل دست یافت و در هفته سوم این رقابتها ۱۰ آبان ماه میزبان پرسپولیس خواهد بود.

کد مطلب 5337708

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