به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته فردی با حضور در محورهای مواصلاتی کازرون با سنگ پرانی مانع تردد اتوبوس‌های مسافربری و اخلال در تردد حمل و نقل عمومی می‌شد که مراتب شناسایی و دستگیری فرد متخلف به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی کازرون با همکاری کارکنان انتظامی شهرستان کوه‌چنار با انجام اقدامات اطلاعاتی، پلیسی و گشت‌های محسوس و نامحسوس موفق به شناسایی عامل اصلی سنگ پرانی به سمت خودروها شدند.

فرمانده انتظامی کازرون افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به مخفیگاه متهم اعزام و در یک عملیات ضربتی موفق شدند فرد متخلف را دستگیر کنند.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه متهم از اراذل و اوباش معروف و تحت تعقیب مقام قضائی و دارای ۲۵ نفر شاکی خصوصی می‌باشد، گفت: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه اخلال در نظم عمومی جرم بوده و پلیس با قاطعیت با مجرمان برخورد خواهد کرد، عنوان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.