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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۴۹

فرمانده انتظامی کازرون اعلام کرد؛

عامل سنگ پرانی به اتوبوس‌های مسافربری در کازرون دستگیر شد

عامل سنگ پرانی به اتوبوس‌های مسافربری در کازرون دستگیر شد

کازرون- فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری یکی از اوباش معروف کازرون خبرداد که به سمت اتوبوس‌های مسافربری سنگ پرانی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته فردی با حضور در محورهای مواصلاتی کازرون با سنگ پرانی مانع تردد اتوبوس‌های مسافربری و اخلال در تردد حمل و نقل عمومی می‌شد که مراتب شناسایی و دستگیری فرد متخلف به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی کازرون با همکاری کارکنان انتظامی شهرستان کوه‌چنار با انجام اقدامات اطلاعاتی، پلیسی و گشت‌های محسوس و نامحسوس موفق به شناسایی عامل اصلی سنگ پرانی به سمت خودروها شدند.

فرمانده انتظامی کازرون افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به مخفیگاه متهم اعزام و در یک عملیات ضربتی موفق شدند فرد متخلف را دستگیر کنند.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه متهم از اراذل و اوباش معروف و تحت تعقیب مقام قضائی و دارای ۲۵ نفر شاکی خصوصی می‌باشد، گفت: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه اخلال در نظم عمومی جرم بوده و پلیس با قاطعیت با مجرمان برخورد خواهد کرد، عنوان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5338024

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