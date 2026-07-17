اتوبوس مسافربری دارای دستور قضایی در محور کندوان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: مأموران پلیس راه در محور مواصلاتی کندوان حین کنترل تردد خودروها، یک دستگاه اتوبوس مسافربری را که دارای دستور قضایی بود، شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و استعلام از سامانه‌های مربوط، مشخص شد این اتوبوس دارای دستور توقیف قضایی است.

رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه این اتوبوس ۱۷ مسافر را از مبدأ کرمانشاه به مقصد چالوس جابه‌جا می‌کرد، تصریح کرد: با هماهنگی انجام‌شده، مسافران به یک دستگاه اتوبوس دیگر منتقل شدند و اتوبوس توقیف‌شده برای طی مراحل قانونی و قضایی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ عبادی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی در محورهای مواصلاتی استان، خاطرنشان کرد: پلیس راه با استفاده از توان عملیاتی و سامانه‌های هوشمند، به‌صورت مستمر تردد خودروها را رصد کرده و خودروهای دارای تخلف یا دستور قضایی را شناسایی و برابر قانون با آنها برخورد می‌کند.