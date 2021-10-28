به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهرکتاب با محوریت نقد و بررسی کتاب «زیبایی شناسی زندگی روزمره» روز سه‌شنبه ۱۱ آبان در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

موضوع بررسی زیبایی‌شناسی روزمره، تجربه‌های زیبایی‌شناسانه در زندگی هرروزه است، تجربه‌هایی که در شاخه‌های تثبیت‌شده نظریه زیبایی‌شناسی، از زیبایی‌شناسی هنر و طبیعت تا زیبایی‌شناسی ریاضی، به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در اینجا با تمام تجربیات زیبایی‌شناسانه غیرقابل‌انکاری سروکار داریم که وقتی درباره اشیا یا اعمال روزمره تأمل می‌کنیم روی می‌دهند، اشیا و اعمالی که به‌طور سنتی آنها را هنری قلمداد نمی‌کنیم. پس طبیعی خواهد بود اگر ارتباط میان شخص و این اشیا و اعمال، و نه ویژگی‌های صوری آنها را سبب برانگیختن حس زیبایی بدانیم.

کتاب «زیبایی شناسی زندگی روزمره» نوشته اندرولایت و جاناتان اسمیت به‌تازگی با ترجمه شیما بحرینی توسط نشرکرگدن منتشرشده است. در مقالات این کتاب، نویسندگان در حوزه نوپای زیبایی‌شناسی زندگی روزمره به تأمل فلسفی درباره زیبایی نهفته در ساختمان‌ها، غذاها، ورزش‌ها، بوها، طعم‌ها، چشم‌اندازها، آب‌وهوا و … می‌پردازند. آنان علاوه بر به دست دادن چهارچوب‌هایی نظری برای تحلیل و تعمیق این تجارب زیبایی‌شناسانه، دغدغه نسبت آنها را با نظریه‌های عام‌تر زیبایی‌شناسی نیز دارند.

نشست نقد و بررسی کتاب «زیبایی شناسی زندگی روزمره» با حضور نادر شایگان‌فر، کاوه بهبهانی و شیما بحرینی همراه است.

این‌برنامه روز سه‌شنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۱ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به‌طور زنده از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام bookcitycc و صفحه‌ این‌مرکز در سایت آپارات پخش می‌شود.