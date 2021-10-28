پیکر شهید موسی نوروزی در دهدشت تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دهدشت ظهر پنجشنبه در مراسم تشییع این شهید گرانقدر گفت: اشرار بدانند انقلاب شکوهمند اسلامی با خون این شهدا آبیاری و عزم ملت برای ایستادگی راسخ‌تر می‌شود.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر با بیان اینکه شهدا دارای عزت هستند و برای عزت ایران اسلامی سینه خود را سپر کرده و آماج تیرهای دشمن قرار می‌دهند، افزود: شهدا برای اعتلای حکومت علوی ایستادگی کردند و برای اینکه اسلام و شیعه بماند جان دادند.

وحدانی فر تصریح کرد: دشمن بداند جوانان این مرز و بوم و فرزندان این نظام هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

امام جمعه دهدشت افزود: جوانان ما همواره در راه اعتلای وطن و ایستادگی در مقابل دشمنان و قانون گریزان آماده هستند.

وی با بیان اینکه ملت ما مصمم و شجاعانه به میدان می‌آیند، گفت: شهدای بسیاری از نیروی انتظامی مقتدر برای دفاع از میهن و مقابله با اشرار، پر کشیدند که با خون این شهدای گرانقدر، درخت اسلام تنومند و پر ثمرتر خواهد شد.