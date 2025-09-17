  1. استانها
  کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

اقتدار امروز ایران اسلامی میراث خون شهدا است

دهدشت-امام جمعه دهدشت گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی میراث خون شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی وحدانی فر صبح چهارشنبه در یادواره پایگاهی شهید حسن زمانی که در روستای صنوگان شهرستان کهگیلویه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران مردم برگزار شد، اظهار کرد: اگر حمله دیگری از سوی رژیم صهیونی صورت گیرد، آتش‌بسی در کار نخواهد بود زیرا ما عراق، سوریه، لبنان و قطر نیستیم و جواب کوبنده‌ای به دشمن خواهیم داد.

وی با تأکید بر نقش شهدا در عزت و استقلال کشور افزود: اگر امروز استکبار جهانی عقب‌نشینی کرده، به برکت خون شهدا است زیرا هر کار نیکی که انجام می‌شود، شهدا در ثواب آن شریک‌اند.

امام جمعه دهدشت با بیان اینکه این کشور بر پایه احکام اسلام بنا شده است، تاکید کرد: در زمان جنگ ۱۲ روزه، دشمنان متوجه شدند که ایران اسلامی قدرت دارد.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید حسن زمانی در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: زمانی که شهید رمانی در جبهه‌ها حضور داشت، حتی توان تولید کلاشینکف نداشتیم؛ اما شهدا با ایمان و اعتقاد به ولایت جنگیدند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک وطن به دست بیگانه برسد.

حجت الاسلام وحدانی فر ادامه داد: امروز سربازان اسلام با اشاره انگشت، موشک‌های غول‌پیکر را روانه قلب تل‌آویو می‌کنند و اقتدار امروز ما آبروی برای اسلام شده و زبانزد جهانیان است.

