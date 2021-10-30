حامد شیخی کارگردان نمایش «عمو قاتل» که این روزها در پردیس تئاتر شهرزاد در حال اجرا است درباره شکل‌گیری این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: قرار بود سال ۹۱ نمایشی با عنوان «عموقاتل و برادران» به کارگردانی شیرین نظری پس از اجرا در سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر، جهت اجرای عموم روی صحنه برود اما به دلیل پاره‌ای مسائل این اجرا منتفی شد. من به همراه لیلا بلوکات، قربان نجفی، حسن تسعیری، مهران نائل، ژاکلین آواره، رضا آحادی و اردشیر کاظمی از بازیگران این نمایش بودیم. پس از مهاجرت خانم نظری به سوئد، خودم تصمیم به اجرای آن گرفتم و با توجه به دغدغه و سلیقه خودم در ایجاد فضای گروتسک نمایشنامه‌ای بر اساس همان نمایشنامه نوشتم از این رو برخی از شخصیت‌های متن اصلی را با شخصیت‌های دیگر یکی کردم و داستان به طور کلی عوض شد.

وی درباره مضمون نمایش عنوان کرد: رسیدن انسان‌ها به نقطه پوچی در ژانر کمدی مضمون اصلی این نمایش است که نگاهی ساده به آنچه برای ما ناگوار است، دارند. ویژگی اصلی این نمایش، مهم بودن آن چیزی است که برای ما اهمیت ندارد و در مقابل بی‌اهمیت بودن آن چیزی است که برای ما اهمیت دارد و این خود ایجاد طنز می‌کند. این نمایش دارای فضایی گروتسک است و تعریفی که با توجه به این نمایش برای آن دارم این است که به آنچه در این نمایش می‌بینیم، می‌خندیم اما وقتی با تعمق به آن فکر می‌کنیم، می‌ترسیم.

شیخی یادآور شد: دکور، لباس و آکسسوار در این نمایش سعی دارد جغرافیا و زمان ثابتی را معرفی نکند که این در خدمت نمایش است. طنزی که از طریق فضای گروتسک موجب خنده تماشاگر می‌شود شریف‌ترین گونه کمدی به عقیده بنده است. علیرغم سختی‌های فراوان با این شیوه توانستیم طنز را به دور از لوده بازی و ایجاد شوخی‌های مبتذل و مستهجن روی صحنه ببریم و صدای قهقهه تماشاگران را بشنویم.

وی درباره تجربیاتی که به‌عنوان بازیگر در سینما داشته است، عنوان کرد: در سینما وقتی فیلمی را بازی می‌کردم، فقط در سالن سینما و در کنار مردم می‌توانستم خودم را بازیگر بنامم و در کنار مردم و با دیدن واکنش آنها می‌توانستم قدرت خودم و فیلم را بسنجم خصوصاً سال‌های ۹۴ و ۹۵ که مدیر پشتیبانی پردیس‌های سینمایی ملت، رازی، راگا و تماشا بودم و فیلم‌هایم را در کنار مردم می‌دیدم. اما اکنون در این پلتفرم‌ها چگونه این اتفاق می‌تواند بیفتد. آیا کسی خبر دارد که فیلم آقای فرهادی که نماینده اسکار است اکران شده است. آیا می‌توان امروز را با زمانی که فروشنده اکران شد و روی پله‌ها هم جا برای تماشاگران نبود مقایسه کرد. ما نگذاشتم و نمی‌گذاریم که این اتفاق برای تئاتر بیفتد. تئاتر با وجود تماشاگران زنده است. صدای نفس تماشاگر موجب انرژی نمایش است. تئاتر با نفس تماشاگر، با خنده تماشاگر و با گریه و ری‌اکشن تماشاگر می‌تواند زندگی را به جریان اندازد. اجراهای مداوم گروه ما که در این ۲ سال چهاردهمین اجرای گروهمان است تلاش برای ادامه این حیات است و همچنان ادامه خواهد داشت.

این کارگردان و بازیگر تئاتر متذکر شد: نباید اجازه دهیم کرونا موجب حذف تئاتر از زندگی ما شود. ما به تئاتر و سینما نیاز داریم. برای دوری از هر بیماری و یا مبارزه با بیماری، به حال روحی مناسب هم نیاز داریم. تلاش ما ایجاد روحیه و حال خوب در تماشاگران است که موفق بوده‌ایم. از گروه‌های مختلف جامعه بزرگ فرهنگ و هنر می‌خواهم ما را به چشم رقیب نگاه نکنند و ما را حامی تئاتر در این شرایط سخت بدانند، پس آنها هم از ما حمایت کنند و به خاطر همراهی مسئولان نیز قدردانم.

وی درباره انتخاب بازیگران نمایش و مراحل آماده سازی کار توضیح داد: متاسفانه زمان زیادی را برای پیدا کردن بازیگر مناسب از دست دادیم. قصد ما این بود که از بازیگران چهره برای حضور در این نمایش دعوت کنیم که متاسفانه همه انتخاب‌های ما این روزها در شبکه نمایش خانگی فعال هستند و از طرف دیگر دستمزدهایی هم که برای حضور در این نمایش طلب می‌کردند از عهده ما خارج بود از این رو در نهایت به بازیگران ثابت گروه خودمان رسیدیم و چون زمان کمی برای اجرا باقی مانده بود نمایش در طول یک هفته تمرین و آماده شد که کار بسیار سختی بود. بازیگران در ۲ جلسه به تسلط روی متن رسیدند و در ۵ جلسه تمرین‌ها نهایی شد.

شیخی در پایان صحبت‌هایش اضافه کرد: این نمایش چهاردهمین محصول گروه هنری تندیس است که در واقع نهمین کارگردانی من در این گروه محسوب می‌شود. مسعود منصوری نیز با اعتماد و همراهی، برای چهارمین بار تهیه‌کنندگی نمایش بنده را پذیرفت. تمام چهارده نمایش به اجرا رفته مربوط به دوران کرونا است و لازم می‌دانم از اعضای ثابت و کارگردانان دیگر گروه نیز سپاسگزاری کنم.

بازیگران این نمایش، بازیگران ثابت گروه تندیس هستند که عبارتند از: حامد شیخی، علی پیله‌ور، تداعی سعیدی فر، ساغر بهنام، مجتبی جعفری پور، علی اسدیان، ملیکا زاهدی و سارا محبی.

این اثر نمایشی تا ۱۰ آبان ماه ساعت ۲۰ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است. تهیه کنندگی این نمایش را مسعود منصوری بر عهده دارد و فاطمه عبدالرحیمی مجری طرح آن است.

عکس کنار خبر از فاطمه مجدنیا است.