به گزارش خبرنگار مهر، سایت sport-express روسیه در خبری عجیب مدعی شد سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران و تیم زنیت روسیه دچار دردسر بزرگی در این کشور شده است و باید روز ۸ دسامبر (۱۷ آذر) در دادگاه حاضر شود.

این دردسر مربوط به زندگی شخصی آزمون است. به نوشته این سایت، مدیر برنامه آزمون این حواشی را شایعه دانسته اما «دیمیتریف» یک وکیل در روسیه تاکید کرده است که این اتفاقات رخ داده و کار به دادگاه کشیده شده است.

تاریخ دادگاه آزمون درست در روز بازی چلسی با زنیت در لیگ قهرمانان اروپا است. این وکیل با اشاره به این موضوع اعلام کرده است که آزمون به همین دلیل به دادگاه نمی‌آید و وکلای او پاسخگو خواهند بود.

البته به گفته دیمتریف، وی به دنبال توافق و تفاهم با سردار آزمون است تا کار به دادگاه کشیده نشود اما ممکن است در نهایت دادگاه درباره این پرونده جنجالی و خبرساز رای بدهد.

این سایت روسی همچنین اعلام کرده یکی از دلایلی که آزمون قصد دارد این فصل تیم زنیت را ترک کند، همین پرونده است.