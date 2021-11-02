دفاع سرمربی زنیت از عملکرد سردار آزمون مقابل چلسی و یوونتوس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روسیه امروز سه شنبه در دیدار برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف یوونتوس می‌رود.

«سرگئی سماک» سرمربی تیم زنیت در نشست خبری پیش از این بازی به سئوالات مختلف پاسخ داد و شرایط تیمش را برای این مسابقه حساس تشریح کرد.

یکی از خبرنگاران درباره عملکرد ضعیف سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا در دیدار رفت برابر چلسی و یوونتوس سئوال کرد و اینکه آیا این مهاجم از نظر روانی و نگرش بازی برابر تیم‌های بزرگ مشکل دارد؟

سماک در پاسخ به این سئوال گفت: فکر نمی‌کنم مشکلی باشد. باید به سطح تیم‌های حریف نگاه کرد. مدافعان چلسی از بهترین مدافعان جهان هستند. در قدرت خط دفاعی یوونتوس هم شبک و شبهه‌ای نیست.

وی ادامه داد: سردار در دو دیدار اخیر عملکرد خوبی داشته است و کیفیت بالایی را به نمایش گذاشته است. امیدوارم او مقابل یوونتوس هم بهترین توانایی خود را نشان بدهد.