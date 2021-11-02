  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۲۵

لیگ قهرمانان اروپا؛

دفاع سرمربی زنیت از عملکرد سردار آزمون مقابل چلسی و یوونتوس

دفاع سرمربی زنیت از عملکرد سردار آزمون مقابل چلسی و یوونتوس

سرمربی تیم فوتبال زنیت روسیه از عملکرد مهاجم ایرانی‌اش در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روسیه امروز سه شنبه در دیدار برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف یوونتوس می‌رود.

«سرگئی سماک» سرمربی تیم زنیت در نشست خبری پیش از این بازی به سئوالات مختلف پاسخ داد و شرایط تیمش را برای این مسابقه حساس تشریح کرد.

یکی از خبرنگاران درباره عملکرد ضعیف سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا در دیدار رفت برابر چلسی و یوونتوس سئوال کرد و اینکه آیا این مهاجم از نظر روانی و نگرش بازی برابر تیم‌های بزرگ مشکل دارد؟

سماک در پاسخ به این سئوال گفت: فکر نمی‌کنم مشکلی باشد. باید به سطح تیم‌های حریف نگاه کرد. مدافعان چلسی از بهترین مدافعان جهان هستند. در قدرت خط دفاعی یوونتوس هم شبک و شبهه‌ای نیست.

وی ادامه داد: سردار در دو دیدار اخیر عملکرد خوبی داشته است و کیفیت بالایی را به نمایش گذاشته است. امیدوارم او مقابل یوونتوس هم بهترین توانایی خود را نشان بدهد.

کد مطلب 5341681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها