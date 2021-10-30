به گزارش خبرنگار مهر، تورج نوروزی صبح امروز شنبه در کارگروه استانی کشاورزی قراردادی گندم و بررسی طرح جهش تولید در دیم‌زارها با اشاره به بازدیدی که معاون زراعت وزارت از برداشت کنجد مقاوم به ریزش با کمباین در شهرستان دزفول داشت، گفت: از گلخانه تولید نشا سبزی و صیفی و فرآوری بذور گندم هم بازدید شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: کشت گندم در مناطق سردسیر تقریباً به پایان رسیده ولی در مناطق جنوبی هنوز کشت این محصول استراتژیک آغاز نشده و قبل از آغاز کشت و بر اساس دستور وزیر کشت قراردادی گندم در خوزستان ابلاغ شد.

نورزوی افزود: این طرح در ترویج و توسعه و استفاده از کودهای پایه در مزارع گندم بسیار مؤثر خواهد بود و شرایط خوبی را برای تولید به‌خصوص در وضعیت خشک‌سالی فراهم خواهد کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان ادامه داد: در این دستورالعمل بر قرارداد با کشاورزان بسیار تأکید شده که این موضوع مستلزم زمان و ایجاد ساختار مناسب، تأمین نهاده و بیمه است.

نوروزی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران مجری این طرح است، گفت: تنظیم قراردادهای اجرایی به‌منظور تأمین کود با شرکت خدمات حمایتی و برای بیمه محصولات با صندوق بیمه خواهد بود؛ همچنین با مجریان غیردولتی قراردادی و تولیدکننده گندم نیز قرارداد بسته خواهد شد که به ساختار محکمی نیاز است.