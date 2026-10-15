اجرای کشت قراردادی ذرت در خوزستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: کشاورزی قراردادی راهکاری مؤثر برای کاهش ناهماهنگی میان تولید و بازار، حمایت از تولیدکنندگان و بهبود فرآیند تأمین و فروش محصول به شمار می‌رود و ایجاد ارتباط منسجم میان کشاورزان، تأمین‌کنندگان نهاده، شرکت‌های پشتیبان و خریداران می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر تولید و اطمینان از فروش محصول را فراهم کند.

وی با اشاره به لزوم تکمیل زنجیره ارزش افزود: یکی از محورهای مهم این نشست، ضرورت توجه هم‌زمان به تمامی مراحل زنجیره ارزش ذرت، از تأمین مالی و نهاده‌های تولید تا خدمات فنی، برداشت و خرید محصول بود و اعضای کارگروه تأکید کردند که تحقق اهداف این الگو مستلزم هماهنگی میان تمام عوامل مؤثر است.

نیرومند توضیح داد: با توجه به تحولات هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌ها، ضرورت بازنگری در الگوهای پیشین کشت و بررسی صرفه اقتصادی تولید ذرت دانه‌ای مورد توجه قرار گرفت تا برنامه‌ریزی با در نظر گرفتن هزینه‌ها و نیاز بازار انجام شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کارگروه موظف شدند پیشنهادهای تخصصی خود را با هدف تکمیل برنامه اجرایی ارسال کنند و بر هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای مؤثر کشت قراردادی ذرت در استان تأکید شد.