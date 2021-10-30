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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۲۱

برای خودروهای برقی ؛

چرخی که به طرفین حرکت می کند

چرخی که به طرفین حرکت می کند

هیوندای چرخی برای خودروهای برقی توسعه داده که قادر به حرکت به طرفین است. نمونه اولیه این چرخ اکنون رونمایی شده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هیوندای موبیس گامی برای دگرگون کردن قابلیت‌های مانور خودروهای برقی برداشته است. شرکت قطعه سازی OEM (زیر مجموعه«هیونداز موتور گروپ»)پس از معرفی طرح اولیه چرخe-Corner در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۱۸، یک نمونه واقعی را تکمیل کرده است که در آن فرمان هوشمند، ترمز و سخت افزار تعلیق در یک واحد در چرخ ترکیب شده‌اند.

چنین چرخی انعطاف پذیری بیشتری برای انجام آزادانه مانور در اطراف موانع و حرکت به طرفین هنگام ورود و خروج از فضاهای پارک کوچک خواهد داشت.

هیوندای موبیس در سال ۲۰۱۸ میلادی و پس از معرفی این طرح اولیه اعلام کرد تا ۲۰۲۱ میلادی آن را توسعه می‌دهد. البته قرار است طرح اولیه رونمایی شده آزمایش شود و ارتقا یابد.

این شرکت تصمیم دارد e-Corners را در وسیله نقلیه برقی به کار گیرد.

کد مطلب 5339214
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • حسن IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
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      پاسخ
      در کتاب حزقیال که در مورد مشخصات سفینه فضایی صحبت شده و نقاشی هایی هم موجود است چرخی را توصیف کرده که قادر بوده به همه طرف بچرخد و محدودیت حرکتی نداشته است کم کم بشر به تکنولوژی فضایی ها خواهد رسید البته کمک آنها هم به بعضی از کشورها تاثیر اساسی داشته است

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