چرخی که به طرفین حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هیوندای موبیس گامی برای دگرگون کردن قابلیت‌های مانور خودروهای برقی برداشته است. شرکت قطعه سازی OEM (زیر مجموعه«هیونداز موتور گروپ»)پس از معرفی طرح اولیه چرخe-Corner در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۱۸، یک نمونه واقعی را تکمیل کرده است که در آن فرمان هوشمند، ترمز و سخت افزار تعلیق در یک واحد در چرخ ترکیب شده‌اند.

چنین چرخی انعطاف پذیری بیشتری برای انجام آزادانه مانور در اطراف موانع و حرکت به طرفین هنگام ورود و خروج از فضاهای پارک کوچک خواهد داشت.

هیوندای موبیس در سال ۲۰۱۸ میلادی و پس از معرفی این طرح اولیه اعلام کرد تا ۲۰۲۱ میلادی آن را توسعه می‌دهد. البته قرار است طرح اولیه رونمایی شده آزمایش شود و ارتقا یابد.

این شرکت تصمیم دارد e-Corners را در وسیله نقلیه برقی به کار گیرد.