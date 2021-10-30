شانزدهمین دوره مسابقات کارکنان زندان های کشور در انزلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل زندانهای گیلان ظهر شنبه در مراسم افتتاح شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان زندانهای کشور، گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۲۷ تیم از سراسر کشور از تاریخ امروز آغاز و تا ۱۲ آبان ماه به میزبانی انزلی ادامه دارد.
رضا محمدی اصل به نقش مهم ورزش در سلامت و بهداشت جسم و روح اشاره کرد و افزود: ورزش از مؤلفههای مهم برنامههای اصلاحی و تربیتی و ابزاری برای جلوگیری از اضطراب، ناراحتی ذهنی و همچنین افزایش اعتماد به نفس در امور است.
رئیس زندانهای استان گیلان در ادامه اضافه کرد: ورزش در زندگی روزمره تأثیر گذار بوده و زندانیان نیز با اجرای ورزش در زمان تحمل کیفر از کمتحرکی، رخوت جسمی و بی حوصلگی دور شده و توجه به مقوله ورزش میتواند در بهداشت روان مددجویان در زمان تحمل حبس نیز حائز اهمیت باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به وجود ورزش، تصریح کرد: تشویق فرزندان برای حضور در برنامههای ورزشی مهم است.
توجه سازمان زندانها به سلامت کارکنان و زندانیان
مدیر کل فرهنگی تربیتی زندانهای کشور نیز تصریح کرد: تمرکز برنامههای فرهنگی و تربیتی در زندانهای کشور تنها مختص زندانیان نیست بلکه برای کارکنان و سربازان وظیفه نیز برنامههایی تدارک دیده میشود.
حمیدرضا عزیزی گفت: مسابقات فرهنگی و ورزشی در دو سال گذشته تحت تأثیر شرایط کرونا قرار گرفت و طی این مدت مسابقهای برگزار نشده است.
وی تاکید کرد: به لحاظ حفظ روحیه، سلامت و نشاط کارکنان و افزایش انگیزه سازمانی این مسابقات به طور مجتمع برگزار میشود و امسال استان گیلان در این شرایط حساس میزبانی این مسابقات را بر عهده گرفت.
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