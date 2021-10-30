کتاب گزارش نخستین سفر دولت سیزدهم به استان فارس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بستام با بیان اینکه هدف از تهیه این کتاب جمع بندی گزارش جامع سفر رئیس جمهور و شماری از اعضای هیئت دولت به استان فارس و مصوبات و تعهدات این سفر بوده است، گفت: در این کتاب، مشروح بازدیدهای ریاست جمهوری و اخبار مربوط به سفر ایشان به ویژه بیانات دکتر رئیسی در جلسه شورای اداری استان فارس منعکس شده است.

وی با اشاره به اینکه بازدیدهای انجام شده توسط برخی از اعضای هیئت دولت از شهرستان‌های فارس و سخنان آنان در جلسه شورای اداری استان در این کتاب گردآوری و منتشر شده است، ادامه داد: همه تعهدات مدیران ارشد دولت در شهرستان‌های استان در کتاب سفر گردآوری و منتشر شده است.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس یادآور شد که این مجموعه مکتوب، یک آرشیو قابل اتکا از مصوبات نخستین سفر ریاست جمهوری به فارس بوده و می‌تواند در ارائه گزارش‌ها و پیگیری‌ها مورد نظر قرار گیرد.

بستام با اشاره به تأکیدات استاندار فارس در زمینه به نتیجه رساندن مصوبات اولین سفر دولت به این استان، گفت: اقدام به موقع اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس در زمینه انتشار کتاب سفر، امکان پیگیری هرچه دقیق‌تر و مؤثرتر مصوبات سفر رئیس محترم جمهور و هیأت دولت به این استان را برای مدیران ملی و استانی فراهم خواهد کرد.

سرپرست روابط عمومی استانداری فارس خاطرنشان کرد که با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تنها چند نسخه از این کتاب به شکل فیزیکی منتشر شده و برای استفاده صاحب‌نظران، رسانه‌ها و عموم جامعه نیز امکان انتشار نسخه‌ای از این کتاب در فضای مجازی فراهم شده است.