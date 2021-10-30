تساوی سپاهان با هوادار در ۴۵ دقیقه/ برد یک نیمه ای فجر مقابل نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ با برگزاری چهار دیدار همزمان آغاز شد که در مهم‌ترین آنها استقلال و تراکتور به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

سایر دیدارها بین تیم‌های فوتبال سپاهان - هوادار، صنعت نفت آبادان - فجر شهید سپاسی شیراز و پدیده مشهد - نفت مسجد سلیمان برگزار شد که در نیمه نخست این بازی‌ها تنها فجر شهید سپاسی توانست یک گل وارد دروازه نفت آبادان کند.

نتایج نیمه نخست دیدارهای امروز هفته چهارم به شرح زیر است:

* استقلال تهران صفر - تراکتور تبریز صفر

* پدیده مشهد صفر - نفت مسجد سلیمان صفر

* صنعت نفت آبادان صفر - فجر شهید سپاسی شیراز یک

* سپاهان اصفهان صفر - هوادار تهران صفر