به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، سیدمجید صدری، سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به پیگیری‌ها و تلاش صورت گرفته از سوی دکتر حمید سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان و دکتر عزیزی خادم رییس محترم فدراسیون فوتبال، مسئولان سازمان لیگ و اقدامات و رایزنی‌های انجام شده، مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد.

وی گفت: تمام مدارک لازم در اختیار کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفته است.

صدری گفت: مواردی که در حال حاضر در مسیر دریافت مجوز حرفه‌ای وجود داشت در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته است ولی با حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال اقدامات این موانع برطرف شد. هواداران نگران نباشند، مجوز صادر شد و تمام اقدامات داخلی انجام شده است و تمام مدارک درخواستی نیز برای AFC ارسال می‌شود.

سرپرست پرسپولیس در پایان با تشکر از زحمات آقایان سجادی و عزیزی خادم، گفت: وزیر ورزش و رییس فدراسیون فوتبال به احترام هواداران و خانواده بزرگ پرسپولیس حمایت لازم برای صدور مجوز حرفه‌ای را به عمل آوردند.