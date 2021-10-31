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۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۱۴

پس از جلسه با وزیر ورزش؛

ادعایی قبل از اعلام AFC ؛ مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس صادر شد

ادعایی قبل از اعلام AFC ؛ مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس صادر شد

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد مجوز حرفه‌ای این باشگاه برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا صادر شده و این باشگاه مدارک مورد نظر را برای کنفدراسیون آسیا ارسال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، سیدمجید صدری، سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به پیگیری‌ها و تلاش صورت گرفته از سوی دکتر حمید سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان و دکتر عزیزی خادم رییس محترم فدراسیون فوتبال، مسئولان سازمان لیگ و اقدامات و رایزنی‌های انجام شده، مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد.

وی گفت: تمام مدارک لازم در اختیار کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفته است.

صدری گفت: مواردی که در حال حاضر در مسیر دریافت مجوز حرفه‌ای وجود داشت در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته است ولی با حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال اقدامات این موانع برطرف شد. هواداران نگران نباشند، مجوز صادر شد و تمام اقدامات داخلی انجام شده است و تمام مدارک درخواستی نیز برای AFC ارسال می‌شود.

سرپرست پرسپولیس در پایان با تشکر از زحمات آقایان سجادی و عزیزی خادم، گفت: وزیر ورزش و رییس فدراسیون فوتبال به احترام هواداران و خانواده بزرگ پرسپولیس حمایت لازم برای صدور مجوز حرفه‌ای را به عمل آوردند.

کد مطلب 5340252

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خدایا شکر

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