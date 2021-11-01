ثبت درخواست ۱۲ هزار داوطلب کنکور ۱۴۰۰

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۰ که مدعی اشتباه در انتخاب رشته خود و متقاضی معرفی به اولویت انتخابی بعدی که در آن نمره دارند، هستند تا ۱۴ مهرماه فرصت داشتند که درخواست خود را به سازمان سنجش ارائه کنند.

وی افزود: در این مدت حدود ۱۲ هزار درخواست به سازمان سنجش رسیده که بررسی شده است. البته همه این درخواست‌ها مربوط به اشتباه در انتخاب رشته نبوده است و درخواست مجوز برای شرکت در سال آینده، تغییر اولویت، تغییر سهمیه و … هم شامل آن بوده است.

به گزارش مهر، پس از اعلام نتایج کنکور سراسری در چهارم مهرماه ۱۴۰۰ پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۰ که مدعی اشتباه در انتخاب رشته خود و متقاضی معرفی به اولویت انتخابی بعدی که در آن نمره دارند، بودند فرصت داشتند تا درخواست خود را به سازمان سنجش ارائه کنند.

موارد و مصداق‌های اشتباه در انتخاب رشته شامل ۱) عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته‌های انتخابی از نظر عنوان رشته تحصیلی، ۲) عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته‌های انتخابی از نظر مقطع تحصیلی، ۳) عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته‌های انتخابی از نظر دوره تحصیلی، ۴) عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته‌های انتخابی از نظر شهرستان محل قبولی متقاضیان نسبت به محل اقامت آنها و ۵) نداشتن شرایط جهت تحصیل برای پذیرفته شده در رشته قبولی با تایید موسسه محل قبولی بود.

نتیجه بررسی درخواست تا امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به صورت پیامک به متقاضیان اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۹ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۳ هزار و ۵۲۲ حوزه امتحانی و ۱۱ کشور خارجی با رقابت یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب برگزار شد.

از میان ۱ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۴۱۶ نفر داوطلب چند گروهی کنکور، تعداد ۱ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون بودند و تعداد مجازین به انتخاب رشته ۱ میلیون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ نفر بود. تعداد ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر نسبت به انتخاب رشته‌های با آزمون سال ۱۴۰۰ اقدام کردند و در نهایت حدود ۴۵۵ هزار نفر در رشته‌های با آزمون و بدون آزمون پذیرفته شدند.