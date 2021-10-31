کاهش نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، روز معاملاتی بازار متشکل ارز ایران در نهم آبان، میانگین وزنی نرخ دلار با ۰.۷۳ درصد کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل، ۲۶ هزار و ۴۴۶ تومان شد.

در جلسه معاملاتی یکشنبه، اسکناس دلار کار خود را با نرخ ۲۶ هزار و ۵۴۶ تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ ۲۶ هزار و ۳۹۳ تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه، نرخ میانگین وزنی ۲۶ هزار و ۴۴۶ تومان به ازای هر دلار و کاهش ۰.۷۳ درصدی این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد.

امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ ۳۰ هزار و ۶۹۴ تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی، نرخ هر یورو به رقم ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با ۰.۸۹ درصد کاهش نسبت به روز شنبه، ۳۰ هزار و ۴۵۵ تومان بوده است.

در معاملات امروز اسکناس دلار در پایین‌ترین نرخ خود با رقم ۲۶ هزار و ۳۱۰ تومان و در بالاترین نرخ با رقم ۲۶ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد. هر یورو نیز در پایین‌ترین و بالاترین نرخ معاملاتی خود به ترتیب با قیمت‌های ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان و ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.

همچنین حجم معاملات دلار و یورو در این روز به ترتیب ۸ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۴۰۰ دلار و ۱ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷۰۰ یورو بود.