به گزارش خبرنگار مهر، عباس آشتیانی امروز در نشستی خبری اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال در کشورهای همسایه ما در حال رشد است و ما تا سال ۹۸ جایگاه خوبی در این حوزه در منطقه داشتیم اما به دلیل برخی اهمال‌کاری‌ها، مشکلاتی در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله رمزارزها اعم از تبادل آنها، صدور مجوزها و تعرفه‌های آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت پنجره اعطای مجوز بهره‌برداری از ماینرها و استخراج رمزارز را بسته است، گفت: این اتفاق سبب شده تا کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند، نتوانند فعالیتی داشته باشند.

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین درباره تهیه آئین‌نامه‌های استخراج رمزارز گفت: باید شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و حاکمیتی تشکیل شده و ماهیت رمزنگاری شده را تائید و به بخش‌های رگولاتوری جهت اجرا و صدور مجوزها ابلاغ کنند.

این فعال صنفی صنعت دیجیتال یادآور شد: بانک مرکزی در جایگاهی نیست که آئین‌نامه‌های ماینینگ را تنظیم کند و صلاحیت این کار را ندارد. دارایی دیجیتال یک بازار هم‌ارز با سایر دارایی‌ها است و محدود به یک دستگاه یا نهاد خاص نمی‌شود که سازمان بورس یا بانک مرکزی متولی آن باشند.

آشتیانی ادامه داد: چیزی به اسم «صرافی رمزارز» نداریم بلکه واسطه‌ها و سکوهای تبدیل ارز دیجیتال به ریال هستند که البته کمک کرده‌اند تا دارایی‌های دیجیتال مردم که رمزارز خریداری کرده‌اند، به سمت صرافی‌های خارجی منتقل نشود.

وی افزود: ما معتقدیم الزامات را باید نهادهای فرابخشی و رگولاتورها تعیین کنند و اجازه دهند کسب‌وکارها خودشان بازار را بیابند. ما با مجوزمحور بودن کسب و کار تبدیل رمزارز دیجیتال مشکلی نداریم اما کسانی که معتقد به مجوزمحور بودن هستند، باید ریسک تحریم شدن آن را هم بپذیرند. هرگونه صدور مجوز به معنی برجسته‌سازی کسب و کار است که این برجسته‌سازی با خود، تحریم دارایی‌های دیجیتال را در پی خواهد داشت. اگر به صرافی‌ها مجوز تبدیل رمزارز داده شود، ممکن است دارایی‌های مردم مشمول تحریم شوند.

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اظهارنظر رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر صدور رمز ارز ملی خاطرنشان کرد: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند قرار است رمزارز داخلی تولید شود به این معنی است که شکل جدیدی از ریال تولید خواهد شد که شکل جدیدی از دارایی‌های مردم است و «رمز ریال» می‌تواند شفافیت مالی را تسهیل کند اما رمزارز ملی نمی‌تواند مشکل نقل و انتقال فعلی ریال بانکی را حل کند و ممکن است تابع تحریم‌ها شود.

آشتیانی در خصوص بالا بودن مصرف برق رمزارزها اظهار کرد: تعرفه فعلی هر وات ماینینگ ۱۷۰ تومان است و این‌گونه که گفته می‌شود رمزارزها برق زیادی مصرف می‌کنند، مورد قبول ما نیست. ما معتقدیم برآورد برق مصرفی ماینینگ اعم از مجاز و غیرمجاز ۶۵۰ تا ۷۰۰ مگاوات است و رقم ۲۰۰۰ مگاوات را قبول نداریم.

علوی: تنها ۱۰ نفر پروانه استخراج رمزارز دارند

در ادامه این نشست امید علوی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به بالا بودن تعرفه برق رمزارز گفت: کمبود برق در کشور ارتباطی با صنعت ماینینگ ندارد. تراز برق ما در حال حاضر منفی ۱۴ هزار مگاوات است. ضعف عملکرد وزارت نیرو در دولت گذشته سبب شد تا با کاهش تولید برق مواجه شویم به گونه‌ای که هیچ‌گاه سابقه کمبود برق در زمستان را نداشته‌ایم ولی ممکن است زمستان امسال ۳۰۰۰ مگاوات کمبود برق داشته باشیم.

وی ادامه داد: نرخ‌های تعرفه رمزارز سبب شده تا ۸۰ درصد استخراج‌ها زیرزمینی باشد. ما از سال ۹۷ به وزیر سابق نیرو در خصوص کمبود برق نامه‌نگاری‌هایی کردیم ولی توجهی نشد و نهایتاً در تابستان امسال با خاموشی‌های گسترده مواجه شدیم.

علوی با هشدار نسبت به اینکه اگر ارزش رمزارزها از جمله بیت‌کوین که در حال حاضر بیش از ۶۱ هزار دلار است، افزایش یابد ممکن است حجم بیشتری از ماینینگ‌ها به سمت زیرزمینی شدن کوچ کنند، گفت: تنها دستگاهی که تاکنون در حوزه رمزارزها موفق عمل کرده، وزارت صمت بود که تا خرداد امسال سامانه «بهین‌یاب» را برای اخذ مجوز استخراج رمزارز باز گذاشته بود ولی با فشارهایی که به این وزارتخانه وارد شد، بخش دریافت مجوز ماینینگ بسته شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین افزود: در مدت زمانی که سامانه بهین‌یاب باز بود، ۳۰۰۰ نفر برای دریافت مجوز استخراج رمزارز ثبت‌نام کردند ولی وزارت نیرو اجازه فعالیت به آنها نداد و تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر از متقاضیان مجوز راه‌اندازی مزرعه رمزارز دریافت کردند و کمتر از ۱۰ نفر توانستند این مزرعه را راه‌اندازی کنند.

به گفته علوی، دادستانی رسماً نامه داده که بدون پروانه بهره‌برداری، کسی نمی‌تواند مزرعه ماینینگ راه‌اندازی کند.

وی افزود: رئیس کل اسبق بانک مرکزی اردیبهشت ماه اعلام کرد دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از رمزارزها، تهیه و شنیده شده که این آئین‌نامه نهایی شده و فقط معطل امضای یک نفر است که هنوز آن را امضا نکرده است؛ به نظر ما، بانکم مرکزی از صنعت ماینینگ جا مانده است.