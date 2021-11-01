به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت دولت‌ها سالانه ۴۲۳ میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان را صرف یارانه دادن به سوخت‌های فسیلی می‌کنند و این مانعی بر سر راه روند گرایش به انرژی‌های پاک می‌باشد.

‌آچیم استینر که در مراسم آغاز کمپین جدید سازمان ملل برای انرژی‌های پاک صحبت می‌کرد خطاب به دولت‌ها گفت: انقراض را انتخاب نکنید. ما به شکل نگران‌کننده‌ای در لحظه‌ای تاریخی زندگی می‌کنیم و باید مشکل تغییرات آب‌وهوایی را برطرف کنیم.

او گفت: صرف کردن ۴۲۳ میلیارد دلار در سال برای سوبسید دادن به سوخت‌های فسیلی روش مؤثری برای استفاده از پول مالیات‌دهندگان نیست. او اضافه کرد: اغلب این دولت‌ها این کار را با این توجیه انجام می‌دهند که انرژی را برای افراد فقیر ارزان‌تر کنند.

در گزارش سازمان ملل آمده است دولت‌ها تا سال ۲۰۳۰ دو برابر بیشتر از حدی که برای نگاه داشتن دمای کره زمین ۱.۵ درجه سانتیگراد پایین‌تر از سطح قبل از عصر صنعتی لازم است، سوخت فسیلی تولید خواهند کرد.

در این گزارش آمده است در صورتی که دمای کره زمین در این چند سال بالاتر از ۱.۵ درجه سانتیگراد گرم شود، ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال برای معکوس کردن روند آن طول خواهد کشید.