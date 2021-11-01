افت قیمت نفت خام / برنت ۸۳ دلاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی نفت خام در معاملات امروز، دوشنبه، به دنبال انتشار خبر آزادسازی ذخایر بنزین و گازوئیل چین، افت کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت، تا ساعت ۷:۰۹ به وقت تهران، ۰.۳۵ درصد افت کرد و به ۸۳.۴۳ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین وست تگزاس آمریکا هم تا این لحظه ۰.۵۰ دلار افت کرد و به ۸۳.۱۵ دلار رسید.

اداره ملی غذا و ذخایر استراتژیک چین دیشب در بیانیه‌ای اعلام کرد برای تثبیت قیمت‌های سوخت و افزایش عرضه در بازارهای داخلی، در برخی از مناطق این کشور ذخایر استراتژیک بنزین و گازوئیل را آزاد کرده است.

هر دو شاخص قیمت نفت هفته گذشته افت کردند. برنت به اولین افت هفتگی در ۸ هفته اخیر دست یافت در حالی که نفت آمریکا اولین افت هفتگی خود در ۱۰ هفته گذشته را به ثبت رساند.

بازارهای جهانی نفت همچنین منتظر اجلاس سیاست‌گذاری اوپک پلاس در ۴ نوامبر هستند.