قیمت نفت برنت در آستانه ۸۵ دلار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات امروز، سه‌شنبه، تحت تأثیر تصمیم اوپک برای افزایش کند تولید نفت، رشد کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، تا ساعت ۷:۰۶ به وقت تهران، ۰.۳۰ درصد رشد کرد و به ۸۴.۹۶ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین وست تگزاس آمریکا هم با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۸۴.۲۰ دلار رسید.

عامل مهم دیگری که باعث شد قیمت نفت خام رشد کند این بود که چین، بزرگترین مصرف‌کننده نفت خام جهان، برای تأمین تقاضای بالا برای سوخت دیزل، تولید پالایشگاه‌های خود را بالا برد.

ادوارد مویا، تحلیل‌گر ارشد اوآندا، می‌گوید: به نظر می‌رسد پس از اینکه اوپک پلاس تولید خود را بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش نداد و گزارش جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که تولید نفت آمریکا ثابت مانده اما افزایش تقاضا باعث شده است ذخایر انبارهای نفت پایین بیایند، قیمت‌های نفت صعودی باقی خواهند ماند.

اوپک ماه اکتبر ۲۷.۵ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرده است که این ۱۹۰ هزار بشکه در روز از ماه قبل بیشتر است اما به سقف مورد توافق افزایش این ماه که ۲۵۴ هزار بشکه در روز بوده، نرسیده است.