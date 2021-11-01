رشتوندان در تزریق واکسن کرونا تعجیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی صبح دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت کرونا رشت با اشاره به بازگشایی دومین مرکز شبانه روزی واکسیناسیون در این شهر، اظهار کرد: تا به امروز ۵۷ هزار و ۶۴۶ نفر از جمعیت بیش از ۶۵ هزار نفری بالای ۱۲ سال شهرستان رشت دُز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۸ هزار نفر هم دُز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند، گفت: تا به امروز ۷۸ درصد دانش آموزان نیز دُز نخست و ۳۱ درصد دُز دوم را تزریق کرده اند.

فرماندار رشت در ادامه به بازگشایی مدارس از اول آذر ماه اشاره کرد و افزود: شرط حضور در مدارس تزریق هر دو دُز واکسن کرونا از سوی دانش آموزان و معلمان و رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی است.

وی همچنین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان رشت را بر اساس آمارهای اعلام شده ۶۸ درصد عنوان و تأکید کرد: این میزان باید به بالای ۹۰ درصد برسد تا در کنار واکسیناسیون ایمنی کامل ایجاد کند.

فتح اللهی با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه ترغیب شهروندان به تزریق واکسن و همچنین رعایت دستور العمل های بهداشتی، ادامه داد: گیلان از استان‌های پیشگام در امر واکسیناسیون است و با توجه به فرهنگ بالای مردم این استان نباید شاهد باشیم هنوز عده‌ای در برابر تزریق واکسن مقاومت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز ۱۳ آبان و برگزاری اجتماع بزرگ در میدان شهدای ذهاب رشت، تصریح کرد: این اجتماع با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار می‌شود.