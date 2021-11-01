به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیگ تینک، آنان تصریح می‌کنند که امروزه، بیشتر کهکشان‌های جهان سریع‌تر از سرعت نور در حال گسترش و بزرگ شدن هستند. بنابراین همه کهکشان‌هایی که با زمین بیش از ۱۸ میلیارد سال نوری فاصله دارند، برای همیشه قابل دسترسی نیستند و این فرضیه علمی صرف نظر از مقدار گذشت زمان و پیشرفت‌های علمی انسان‌ها یک امر قطعی است.

گسترش جهان و کهکشان‌های آن در تمامی جهات یک امر قطعی است و انسان حداکثر قادر به شناسایی اجرام آسمانی است که در آغاز انفجار بزرگ یا بیگ بنگ نوری از آنها ساطع شده و به زمین رسیده باشد.

جهان قابل رؤیت و شناسایی برای انسان‌ها دارای حدود ۲ تریلیون کهکشان است. تلسکوپ فضایی هابل در زمان بررسی عمق فضا تنها می‌تواند ده درصد از کل کهکشان‌های موجود در آن یعنی حدود ۵۵۰۰ کهکشان را شناسایی کند و ۹۰ درصد کهکشان‌های باقی مانده یا خیلی کم رنگ یا خیلی پررنگ یا خیلی مبهم هستند و هابل نمی‌تواند اطلاعاتی را از آنها به دست آورد.

هر سال حدود ۱۶۰ میلیارد ستاره جدید - که برای تشکیل یک کهکشان بزرگ تازه کافی است – با توجه به سرعت گسترش جهان غیرقابل دسترس می‌شوند.