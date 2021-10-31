به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، شبکه صنعت هوایی و هوانوردی شبکه دانش‌بنیان زنجیره تامین هوایی ایران، که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است تاکنون توانسته ۳۶ محصول فناورانه در این زمینه را به مخاطبان، فعالان و صنعتگران ارائه و معرفی کند.

ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد و توسعه محصولات و خدمات تخصصی حوزه‌های اولویت‌دار صنعت هوایی و هوانوردی را به عنوان یکی از رسالت‌های خود برگزیده و در همین راستا اقدام به ایجاد شبکه‌ای منسجم از محصولات و خدمات قابل ارائه در این حوزه کرده است.

این شبکه در حال حاضر ۳۶ محصول دانش‌بنیان را ثبت و معرفی کرده است. محصولاتی چون «پرنده (قابلیت تولید در زمینه تفریحی و آموزشی)»، «سروو موتور خطی»، «سروو موتور دورانی»، «پرنده سحاب عمودپرواز بال ثابت»، «پهپاد شناسایی آذر»، «کاروش ۴۰»، «پرنده مولتی روتور»، «پرنده بال ثابت سسنا»، «پرنده بال ثابت سینه سرخ»، «پرنده بال ثابت کلاغ»، «پرنده مولتی رودور سها ۳» و «پرنده شهید سلیمانی».

همچنین «پرنده مولتی رودور سها برای سم‌پاشی»، «پرنده بال ثابت کهنز ای ۱»، «پرنده بال ثابت طوبی ۲۰۰»، «پرنده مولتی روتور هیبرید کیان طوبی»، «پرنده بال ثابت هصا ۵»، «پرنده بال ثابت هصا ۴»، «پرنده بال ثابت هصا ۳»، «پرنده بال ثابت هصا ۲» و «پرنده بال ثابت هصا »۱ نیز از جمله این محصولات هستند.

دیگر محصولات نیز شامل «پرنده بال ثابت فراز ۱۰۹»، «پرنده مولتی روتور فراز ۴۱۰»، «پرنده بال ثابت فراز ۱۰۲»، «پرنده مولتی روتورپارس ۱۰۵۰»، «پرنده مولتی روتور جویا ۱ » «پرنده بال ثابت آریو»، «زیرسامانه»، «قطعات کاربردی در ریز پرنده‌ها»، و«پرنده مولتی روتور پهپاد سمپاش یلدا» می شود.