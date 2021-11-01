به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع «ترسیم وضعیت استارت‌آپ‌های صنایع خلاق فرهنگی در حوزه‌های کتاب و ارائه سناریوهای توسعه» به کوشش مهدی علیپورحافظی، پژوهش شد.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین وضعیت فعالیت استارت‌آپ‌های فعال در حوزه کتاب و تدوین سناریوهای محتمل برای توسعه آتی آن‌ها است.

این مطالعه در بخش اول با استفاده از روش کمی سعی در جمع‌آوری اطلاعات استارت‌آپ‌ها دارد و در بخش دوم، با روش کیفی و از طریق مصاحبه با خبرگان، سعی در تحلیل محتوای آن‌ها دارد.

مطابق این بررسی، استارت‌آپ‌های حوزه کتاب در چهار حوزه کتاب الکترونیکی، کتاب صوتی، توزیع و فروش کتاب چاپی، و شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند که تمرکز اصلی آن‌ها در شهر تهران است و عمر شکل‌گیری آن‌ها به دو دهه اخیر برمی‌گردد.

به استناد این پژوهش، استارت‌آپ‌های این حوزه ضعیف هستند و این ضعف ناشی از ضعیف بودن حوزه کتاب در کشور است. توان مالی و زیرساختی این شرکت‌ها بسیار پایین است و در عمده موارد نیازمند پشتیبانی هستند چراکه مؤسسات سرمایه‌گذار و شتاب‌دهنده‌ها به دلیل کمی سودآوری این حوزه، به ندرت وارد این حوزه‌ها می‌شوند. به لحاظ زیرساخت‌های قانونی و اداری نیز خلاهای بسیاری پیش روی این شرکت‌ها در صنعت کتاب وجود دارد و ضرورتاً به اصلاح رویه‌ها، قوانین و زیرساخت‌های اجرایی و تسهیل فعالیت این مؤسسات، نیاز است.

مطابق یافته‌های حاصل از مصاحبه با خبرگان، استارت‌آپ‌ها نتوانسته‌اند کارآمدی لازم را در حوزه صنعت کتاب در کشور ایفا کنند و همچنان عدم اعتماد به نهاد از طرف اعضای صنعت کتاب وجود دارد. به استناد این یافته‌ها، نهاد حاکمیت نیز نتوانسته نقش درست و اثرگذاری در حوزه استارت‌آپ‌های این حوزه ایفا کند. همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا شاهد نابسامانی و یه خصوص ضعف جدی در این حوزه باشیم. لذا ضروری است تا اقدام‌های مناسبی در این زمینه هم از طرف نهادهای حاکمیتی، هم از طرف اعضای صنعت کتاب و هم از طرف شرکت‌های نوآور صورت گیرد.