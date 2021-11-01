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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۸

نتایج یک پژوهش نشان داد؛

ضعف استارت‌آپ‌های صنایع خلاق فرهنگی در حوزه‌ کتاب

ضعف استارت‌آپ‌های صنایع خلاق فرهنگی در حوزه‌ کتاب

نتایج پژوهش«ترسیم وضعیت استارت‌آپ‌های صنایع خلاق فرهنگی در حوزه‌های کتاب و ارائه سناریوهای توسعه» نشان داد که استارت‌آپ‌های این حوزه ضعیفند و این ضعف ناشی از ضعیف بودن حوزه کتاب در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع «ترسیم وضعیت استارت‌آپ‌های صنایع خلاق فرهنگی در حوزه‌های کتاب و ارائه سناریوهای توسعه» به کوشش مهدی علیپورحافظی، پژوهش شد.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین وضعیت فعالیت استارت‌آپ‌های فعال در حوزه کتاب و تدوین سناریوهای محتمل برای توسعه آتی آن‌ها است.

این مطالعه در بخش اول با استفاده از روش کمی سعی در جمع‌آوری اطلاعات استارت‌آپ‌ها دارد و در بخش دوم، با روش کیفی و از طریق مصاحبه با خبرگان، سعی در تحلیل محتوای آن‌ها دارد.

مطابق این بررسی، استارت‌آپ‌های حوزه کتاب در چهار حوزه کتاب الکترونیکی، کتاب صوتی، توزیع و فروش کتاب چاپی، و شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند که تمرکز اصلی آن‌ها در شهر تهران است و عمر شکل‌گیری آن‌ها به دو دهه اخیر برمی‌گردد.

به استناد این پژوهش، استارت‌آپ‌های این حوزه ضعیف هستند و این ضعف ناشی از ضعیف بودن حوزه کتاب در کشور است. توان مالی و زیرساختی این شرکت‌ها بسیار پایین است و در عمده موارد نیازمند پشتیبانی هستند چراکه مؤسسات سرمایه‌گذار و شتاب‌دهنده‌ها به دلیل کمی سودآوری این حوزه، به ندرت وارد این حوزه‌ها می‌شوند. به لحاظ زیرساخت‌های قانونی و اداری نیز خلاهای بسیاری پیش روی این شرکت‌ها در صنعت کتاب وجود دارد و ضرورتاً به اصلاح رویه‌ها، قوانین و زیرساخت‌های اجرایی و تسهیل فعالیت این مؤسسات، نیاز است.

مطابق یافته‌های حاصل از مصاحبه با خبرگان، استارت‌آپ‌ها نتوانسته‌اند کارآمدی لازم را در حوزه صنعت کتاب در کشور ایفا کنند و همچنان عدم اعتماد به نهاد از طرف اعضای صنعت کتاب وجود دارد. به استناد این یافته‌ها، نهاد حاکمیت نیز نتوانسته نقش درست و اثرگذاری در حوزه استارت‌آپ‌های این حوزه ایفا کند. همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا شاهد نابسامانی و یه خصوص ضعف جدی در این حوزه باشیم. لذا ضروری است تا اقدام‌های مناسبی در این زمینه هم از طرف نهادهای حاکمیتی، هم از طرف اعضای صنعت کتاب و هم از طرف شرکت‌های نوآور صورت گیرد.

کد مطلب 5340974

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