موبایل ۱۶۰ دلاری چینی در آمریکا عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، موبایل‌های «تی سی ال X۲۰ SE» و «تی سی ال ۲۰A ۵G» به طور رسمی در آمریکا عرضه شدند. X۲۰ SE دستگاهی ارزان قیمت و مجهز به تراشه «هلیو پی ۲۲»، نمایشگر HD+ است. پشت این دستگاه ۳ دوربین قرار دارد که یکی از آنها ۱۳ مگاپیکسلی است.

از سوی دیگر ۲۰A ویژگی‌هایی مانند نمایشگرHD+، پردازشگر اسنپ دراگون، تنظیمات ۳ تایی دوربین دارد.

به طور دقیق‌تر موبایل «تی سی ال X۲۰ SE» دارای نمایشگر ال سی دی ۶.۵۲ اینچی با وضوح ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل است. دوربین سلفی دستگاه ۵ مگاپیکسلی است. همچنین پشت دستگاه دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی همراه یک حسگر ۲مگاپیکسلی عمق و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی نصب شده است. تراشه به کار رفته در این موبایل «هلیو پی ۲۲» است. علاوه براین موارد ۳ گیگابایتRAM و ۳۲ گیگابایت حافظه ذخیره در موبایل نصب شده است. سیستم عامل این دستگاه نیز اندروید ۱۱ است.

«تی سی ال X۲۰ SE» باتری ۵ هزار میلی آمپری دارد و مجهز به فناوری شارژ سریع ۱۸ واتی با پورت یو اس بی سی است. همچنین قیمت این موبایل ۱۶۰ دلار اعلام شده است.

از سوی دیگر «تی سی ال ۲۰A ۵G» نمایشگر ۶.۵۲ اینچی HD+ دارد. این دستگاه دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی است. در پنل پشتی آن نیز ۳ دوربین ۱۶،۵ و۲ مگاپیکسلی نصب شده است.

تراشه به کار رفته در موبایل مذکور اسنپ دراگون ۴۸۰ و ظرفیت RAM آن ۴ گیگابایتی است. «تی سی ال X۲۰ SE» نیز مجهز به اندروید ۱۱ است.

علاوه برآنچه در بالا گفته شد این موبایل دارای باتری ۴۵۰۰ میلی آمپری با قابلیت شارژ سریع ۱۸ واتی است. تاکنون اخباری درباره قیمت این دستگاه منتشر نشده است.