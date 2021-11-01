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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۱۶

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۹۸۵۷ بیمار جدید کرونایی/ فوت ۱۵۳ نفر دیگر

شناسایی ۹۸۵۷ بیمار جدید کرونایی/ فوت ۱۵۳ نفر دیگر

وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته، ۱۵۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند که مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۶ هزار و ۴۵۶ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹ هزار و ۸۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۲۸۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۴۹۵ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۶ هزار و ۴۵۶ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۹۳۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۸۵۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۵ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۳۸۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۱ شهر در وضعیت زرد و ۱۱۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5341048
مهناز قربانی مقانکی

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