شناسایی ۹۸۵۷ بیمار جدید کرونایی/ فوت ۱۵۳ نفر دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹ هزار و ۸۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۲۸۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۴۹۵ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۶ هزار و ۴۵۶ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۹۳۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۸۵۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۵ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۳۸۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۱ شهر در وضعیت زرد و ۱۱۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.