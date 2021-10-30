شناسایی ۶۸۰۹ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۸ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز ۸ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۸۰۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۸۳ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۲۱۱ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۸ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۶ هزار و ۱۲۶ نفر رسید.

تا کنون ۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۶۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۹۴۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۸۶۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۱ شهر در وضعیت زرد و ۱۱۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.