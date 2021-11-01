حوزه های علمیه باید به خویشتن خود بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید ملکی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره علامه حسن زاده آملی اظهار داشت: امیدواریم با روی کارآمدن مدیر جدید شاهد تحول در حوزه‌های علمیه‌های استان باشیم.

وی افزود: حوزه‌های علمیه گرفتار آسیب‌های جدی شده است و باید به خویشتن خود بازگردیم زیرا از تاحدودی به دلیل مشغله‌ها از اصالت خود دور شدیم.

وی با بیان اینکه حوزه‌های باید در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشد، افزود: اینکه مردم و مساجد را از دست دهیم، نوعی تهدید محسوب می‌شود.

حجت الاسلام ملکی بر لزوم حفظ جایگاه مردم و احسان به آنان تاکید کرد و گفت: تربیت حضور دائم نیاز دارد و باید از فرصت خدمت در حوزه‌های علمیه نهایت بهره را بگیریم.

حجت الاسلام ابوترابی مدیر سابق حوزه‌های علمیه مازندران با بیان اینکه پیگیری برای دایر بودن مرکز رشته‌های تخصصی با پشتیبانی نماینده ولی فقیه در استان از جمله اقدامات بوده است، افزود: پیگیری و اخذ مجوز برای راه اندازی مدرسه قرآنی، توسعه کمی رشته‌ها و مراکز رشته‌های تخصصی، کسب مجوز فصلنامه علمی و راه اندازی مجلات و تشکیل شورای راهبردی وحدت حوزه و دانشگاه از جمله تلاش‌ها بوده است.

وی یادآور شد: راه اندازی دفتر مرکز مشاوره حوزه علمیه، راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی، راه اندازی دفتر سیر مطالعاتی شهید مطهری و ارزیابی کمی و کیفی و شیوه تدریس استادان حوزه از جمله اقدامات است.