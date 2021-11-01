کارت سوخت در ۳۵۰۰ جایگاه فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کرامت الله ویس کرمی گفت: ۴ هزار جایگاه عرضه سوخت در سراسر کشور داریم که هم اکنون همه آن‌ها فعال هستند و از این تعداد، ۳۵۰۰ جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند و ۵۰۰ جایگاه دیگر به صورت آفلاین به مردم خدمات عرضه می‌کنند.

وی اضافه کرد: در جایگاه‌هایی که به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند هموطنان می‌توانند از طریق کارت سوخت خود بنزین و نفت گاز خود را به صورت سهمیه‌ای دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح دلایل طولانی شدن روند راه اندازی سامانه هوشمند سوخت در همه جایگاه‌های سراسر کشور گفت: یکی از دلایل این تأخیر این است که تیم‌های عملیاتی و فنی ما باید به تک تک جایگاه‌ها مراجعه کرده و هر نازل جایگاه را به سامانه هوشمند متصل کنند بنابراین اگر جایگاهی تعداد زیادی نازل داشته باشد آماده سازی و متصل کردن تک تک این نازل‌ها به سامانه هوشمند سوخت زمان بر خواهد بود.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل تأخیر این است که برخی از جایگاه‌ها مشکل ارتباطی سخت افزاری و نرم افزاری داشتند و از طریق آنتن‌های ماهواره‌ای به سامانه هوشمند متصل بودند که در راه اندازی مجدد تصمیم گرفتیم این مسئله را نیز اصلاح کنیم و سیستم مخابراتی آن‌ها را به سیستم داده تغییر دهیم که این مسئله نیز در زمان بر شدن راه اندازی همه جایگاه‌های کشور مؤثر بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش‌های انجام شده بزودی شاهد فعال شدن سامانه هوشمند سوخت در همه ۴ هزار جایگاه عرضه سوخت در سراسر کشور باشیم.